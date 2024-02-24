Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2137
Ich habe das Interesse an einem Gespräch mit Ihnen verloren))
kein Problem)
Nein. Ich bestreite nicht die Nützlichkeit von Indikatoren, auch nicht von Oszillatoren. Aber man kann kein Maschinenmodell auf ihnen aufbauen, das die tatsächliche Preisänderung in Pips berücksichtigt. Dies ist wichtig für die Entscheidung, ob man kaufen oder verkaufen soll. Das Signal wird da sein. Aber die Langlebigkeit ist höchst fraglich.
Ein Marktmodell muss zu bestimmten Preisen und Zeiten aufgebaut werden. Die maschinelle Erkennung setzt ein Merkmal in Form des Preises voraus, nicht eine zeitlich verschwommene Ableitung davon.
Ich strebe kein Marktmodell an, sondern will nur von den Preisbewegungen profitieren.
Ich habe die Modelle nicht nur mit den Oszillatoren aus dem Artikel ausprobiert, und ich weiß nicht, was dabei herauskommen würde. Wenn Sie den Artikel gelesen hätten, wüssten Sie, dass dort nicht nur Oszillatoren verwendet werden. Ihr Nutzen hat sich jedoch als extrem hoch erwiesen.
Die Langlebigkeit des Modells hängt von der Wiederholung von Ereignissen und Oszillatoren können perfekt Aggregat Ereignisse unabhängig von der Preisskala Indikatoren in absoluten Werten, sie sind vor allem auf die relative Veränderung der Indikatoren geschärft, so dass auch eine erhebliche Preisänderung in Pips ermöglicht es ihnen, in ihrer Wahrscheinlichkeit Zone, die das Lernen erleichtert bleiben. Folglich erleichtert die Natur der Oszillatoren die Erstellung stabiler Modelle.
In der Tat muss nur die Geschwindigkeit der oberen und unteren Trendlinie, die von den letzten beiden Extrema ausgehen, vorhergesagt werden,
aus der Geschwindigkeit können wir die vorhergesagten Trendstrahlen konstruieren (extrapolieren)
Wir brauchen also Regressionsmodelle. Komplizierter wird es bei der oberen (Grenzlinie).
Er ist wie ein Roboter, der einem Algorithmus folgt... der heute zum dritten oder vierten Mal wiederholt wurde...
Erst sagt er, wir würden ihn verarschen, dann sagt er, er wisse nichts über MO, und wenn man dann fragt: "Was macht ihr da und wie?", sagt er irgendeinen tiefsinnigen philosophischen Gedanken wie "Wasser geht nach unten / Feuer geht nach oben" und verschwindet, und dann wiederholt sich alles wie gehabt ... ))
Sie brauchen also Regressionsmodelle. Komplizierter wird es bei der oberen (Grenzlinie).
Ja, das habe ich vor vielen Jahren versucht und es hat nicht sehr gut funktioniert, horizontale Ebenen sind besser, aber ich war damals unerfahren, vielleicht habe ich die Daten nicht gut aufbereitet
Ich habe eine Weile nachgedacht, jetzt sehe ich die ganze Datenaufbereitung definitiv ganz anders als vorher.... Nun, Sie können versuchen
Übrigens, ein Fantasy-Rätsel.
Weiß jemand, wie man die Daten so aufbereitet, dass AMO erkennen kann, dass es sich um dasselbe Muster handelt, und wie man es unabhängig von der Größe des Musters macht?
Faltungsnetze zählen nicht...
Ich frage mich, ob das jemand weiß?
Ich bin nicht gestresst :) Manchmal erlauben mir unerwartete Fragen und Behauptungen wie die meines Gegners, meine Gedanken für eine Antwort zu strukturieren, was nützlich ist.
Ja, das habe ich vor vielen Jahren versucht, und es hat nicht sehr gut funktioniert, die horizontalen Ebenen sind besser, aber ich war damals unerfahren, vielleicht habe ich die Daten nicht sehr gut aufbereitet
Ein kleiner Gedanke, jetzt sehe ich die ganze Datenaufbereitung definitiv ganz anders als vorher.... na ja, einen Versuch ist es wert
Ein Versuch ist es wert.
Sie müssen sich für eine Kennzahl entscheiden, nach der Sie suchen wollen, denn die Geschwindigkeit ist wegen der unterschiedlichen Volatilität nicht geeignet. Sie brauchen etwas wie SCO und etwas anderes, das das Segment charakterisieren kann.
Ich frage mich, ob das jemand weiß.
In meinen Prädiktoren beschreibe ich die relative Position der benachbarten Knoten. Bei der Ausgabe von N Werten erhalte ich einen Vektor wie diesen.
Es ist einen Versuch wert.
Wir müssen uns für eine Metrik entscheiden, nach der wir suchen, Geschwindigkeit wird wegen der unterschiedlichen Volatilität nicht funktionieren. Wir brauchen etwas wie SCO und etwas anderes, das das Segment charakterisieren kann.
es wird funktionieren, wenn das Problem der Invarianz gelöst ist
Sollten die Tics also ausgedünnt werden?
Vielleicht können Sie mit NS herausfinden, wie Sie die Zecken ausdünnen können.
Laden Sie eine Tickserie und lassen Sie das neuronale Netz die Strömung ausdünnen, bis sie bestimmte Bedingungen erfüllt.
Lassen Sie sich von den Experten sagen, ob es möglich ist oder nicht...
Vielleicht sind die Zecken in der Perspektive, ich sammle sie auf M1.