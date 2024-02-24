Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2136
Natürlich können Sie das, aber Sie müssen die Aufgabe richtig einstellen
Nun, lassen Sie Alexander die Datei mit Zecken geben (ich glaube, er hat ungefilterte) und die Kriterien beschreiben, die die ausgedünnten Reihen erfüllen sollten.
Warum sollte man Dutzende von MOE-Indikatoren für die Ausbildung verwenden, wenn man anhand von Punkten im Raum (Mustern) unterrichten kann. Das Programm wird eine fehlerfreie Lösung erzeugen.
Ich habe Ihnen erklärt, was ein Indikator ist, mit Farben wie ein Kind, und Sie rühren immer wieder das gleiche Zeug.
Wenn Sie wissen, wie man eine unfehlbare Entscheidung trifft, warum brauchen Sie dann MICH?
Nun, lassen Sie sich von Alexander eine Datei mit Zecken geben (ich glaube, er hat ungefilterte) und beschreiben Sie die Kriterien, die eine ausgedünnte Reihe erfüllen sollte.
Ich bin nicht daran interessiert ...
Sie verstehen nicht, was ein Indikator ist, oder besser gesagt ein Filter...
Ein Indikator ist eine mathematische Formel (Filter), die die ursprünglichen Informationen in etwas Besseres (Gefiltertes) umwandelt.
Wenn Sie eine Trendlinie entlang der Extrema zeichnen, um ein Ereignis zu filtern, erstellen Sie eine mathematische Transformation(Filter)== Indikator
Aber dann schreien Sie aus Unwissenheit, dass es nicht funktioniert)) - paradox))
Genauer gesagt, das Problem des stereotypen Denkens ...
PUNKT))
Wissenschaftliche Formeln werden Sie dem Erfolg nicht näher bringen).
Dazu muss man den Markt verstehen.
Genau darum geht es hier.
Wissenschaftliche Formulierungen bringen Sie dem Erfolg nicht näher.)
Dazu muss man den Markt verstehen.
Genau darum geht es hier.
Es handelt sich nicht um wissenschaftliche Formalismen, sondern um allgemein anerkannte Konzepte...
Es ist notwendig, dass die Menschen die gleiche Sprache sprechen, dann und nur dann besteht die Chance, dass sie einander verstehen...
Ein Marktmodell kann nicht anhand von Indikatorwerten erstellt werden.
Ein Modell kann nur durch die Position von Punkten im Raum erstellt werden.
In unserem Fall durch die Position der Punkte auf der Kartenebene.
Indikatoren werden erstellt, um den Zustand des Marktes zu beschreiben, indem wichtige Informationen hervorgehoben werden, die der Meinung des Erstellers des Indikators entsprechen. Wenn die hervorgehobene Information, manchmal durch Umwandlung, für die Marktteilnehmer wirklich wichtig ist, dann wird der Indikator das Handelsmodell (nicht das Marktmodell) verbessern.
Im Allgemeinen verstehe ich nicht, warum Sie plötzlich beschlossen, dass ich nur Indikatoren verwenden, wie ich Oszillatoren verstanden. In meinem Artikel habe ich gezeigt, dass Indikatoren aus der Standardauslieferung nützlich sein können, bestreiten Sie das?
Ein Marktmodell kann nicht aus Indikatorwerten erstellt werden.
Ein Modell kann nur durch die Position von Punkten im Raum erstellt werden.
In unserem Fall durch die Position der Punkte auf der Kartenebene.
Falsche und widersprüchliche Meinung.
Wer sagt, dass die Punkte auf dem Diagramm keine Indikatorpunkte sein können?
Übrigens sind die nützlichsten Indikatoren diejenigen, die die Oberfläche des Diagramms strukturieren.
Falsche und widersprüchliche Meinung.
Wer sagt, dass Punkte in einem Diagramm keine Indikatorpunkte sein können?
Übrigens sind die nützlichsten Indikatoren diejenigen, die die Oberfläche des Diagramms strukturieren.
Was meinen Sie damit?
Tatsächlich muss nur die Geschwindigkeit der oberen und unteren Trendlinie vorhergesagt werden, die von den letzten beiden Extremen aus gezeichnet wird,
Auf der Grundlage der Geschwindigkeit können wir den vorhergesagten Trendstrahl konstruieren (extrapolieren).
Indikatoren werden erstellt, um die Marktbedingungen zu beschreiben, indem wichtige Informationen nach Ansicht des Erstellers des Indikators hervorgehoben werden. Wenn die hervorgehobene Information, manchmal durch Umwandlung, für die Marktteilnehmer wirklich wichtig ist, dann wird der Indikator das Handelsmodell (nicht das Marktmodell) verbessern.
Im Allgemeinen verstehe ich nicht, warum Sie plötzlich beschlossen, dass ich nur Indikatoren verwenden, wie ich Oszillatoren verstanden. In meinem Artikel habe ich gezeigt, dass die Indikatoren aus der Standardauslieferung nützlich sein können, bestreiten Sie das?
Nein. Ich bestreite nicht die Nützlichkeit von Indikatoren, auch nicht von Oszillatoren. Aber man kann kein Maschinenmodell auf ihnen aufbauen, das die tatsächliche Preisänderung in Pips berücksichtigt. Dies ist wichtig für die Entscheidung, ob man kaufen oder verkaufen soll. Das Signal wird da sein. Aber die Langlebigkeit ist höchst fraglich.
Ein Marktmodell muss zu bestimmten Preisen und Zeiten aufgebaut werden. Die maschinelle Erkennung setzt ein Merkmal in Form des Preises voraus, nicht eine zeitlich verschwommene Ableitung davon.
Falsche und widersprüchliche Meinung.
Wer sagt, dass Punkte in einem Diagramm keine Indikatorpunkte sein können?
Übrigens sind die nützlichsten Indikatoren diejenigen, die die Oberfläche des Diagramms strukturieren.
Das ist richtig. Das Diagramm selbst ist der Indikator für Preisänderungen.
Ich sage nur, dass es profitabler ist, einen Preispunkt in der Zeit für MO zu verwenden als einen Nebel von irgendeinem Makdi oder einer Stochastik.
In der Tat muss nur die Geschwindigkeit der oberen und unteren Trendlinie der letzten beiden Extrema vorhergesagt werden,
Aus der Geschwindigkeit können Sie den vorhergesagten Trendstrahl konstruieren (extrapolieren).
Ich habe das Interesse an einem Gespräch mit Ihnen verloren.))