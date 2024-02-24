Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2050

    txc = GetTickCount();
         if(txc-tx<500)                    // в миллисекундах меряет, в той версии в секундах мерял.
mytarmailS
dr.mr.mom:

Zeilen:

1. 3+1=4

2. 2+1=3

3. 3+Flagge2=5

Spalten:

1. 3+2=5

2. 1+3=4

3. 1+Marke2=3

mit maximaler Nicht-Wiederholung, rein imho

auch wahr, aber hier ohne Berücksichtigung der Konvexität/Konvexität der Formen

es ist eine doppelte Situation.

 
Maxim Dmitrievsky:

Wer wird es herausfinden? )


Raven's Test? 5

Rorschach:

Raven's Test? 5

Ich glaube ja, ich habe es vergessen. Ich habe eine 5 gewählt.

Die Website ist ein Chaos, ich habe die Testseiten mehrmals neu geladen.

https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start.

fand dort einen Kurs von einer Uni über Deep Learning, meldete sich an

Персональный цифровой сертификат
Персональный цифровой сертификат
  • xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai
Нет - не надо. Ваше образование может быть непрофильным. Персональный цифровой сертификат дает возможность получения дополнительного профессионального образования. Основное требование к такому обучению – наличие средне-профессионального или высшего образования. Оно может быть не профильным.
 
Valeriy Yastremskiy:
mytarmailS

danke


In Fortführung dieses


Ich habe das Skript von Valeriy verwendet, um manuell Beispiele für das Training auszuwählen, was mir gut gefallen hat.

Ich habe Kohonen trainiert und Prototypen gezogen, die ich nach dem Clustern interessant fand...

Für mich sieht das gut aus...

Nun können wir diese Prototypen verwenden, um nach Ähnlichkeiten im Diagramm zu suchen...

Rorschach:
ods.ai interessant, aber nicht sicher, wie man dorthin kommt

Schicken Sie mir eine E-Mail und ich sende Ihnen eine Einladung.

 
Maxim Dmitrievsky:

Hm?

Wenn es eine Vorhersage für einen Balken oder mehr gibt, ist das nicht genug, um eine Entscheidung zu treffen, es ist nicht viel besser als der MA. Während wir uns für die Abweichungen von diesem fiktiven MA für den Gewinn interessieren.

 
Maxim Dmitrievsky:

Sie diskriminieren immer, meine Region fällt durch :(

 
Das Clustering scheint nicht sehr gut zu sein, viele selbstähnliche Bilder.

Und der Ansatz selbst ist interessant: Wie viele Punkte wurden zur Beschreibung der Struktur verwendet?

 
Das Clustering ist sehr gut...

Ich möchte nur auf Bildebene beschreiben, was ich selbst nicht mit Code beschreiben kann...

Es ist ganz einfach...


die Arbeit eines automatischen Erkenners...

natürlich funktioniert nicht alles )) aber ich habe bekommen was ich wollte ...

