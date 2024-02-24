Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2048

mytarmailS:

Okay, äh... Ich drücke Ihnen die Daumen.

Aber vor allem: Verstehen Sie, warum das Netz das von mir beschriebene Muster nicht finden kann? )

Wahrscheinlich, weil sie statistisch unbedeutend ist.
 
Maxim Dmitrievsky:
Weil es statistisch unbedeutend ist, höchstwahrscheinlich

so soll es sein )

mytarmailS:

so sei es)

Wenn man alles Unwichtige weglässt und nur diese Art von Schnörkeln übrig lässt ... dafür ist die Korrelationsanalyse da, um all diese Muster zu finden und zu sehen. Es ist ein Saatgut für NS, es sollte in der Lage sein, nach komplexeren Dingen zu suchen. Ziehen Sie diese Machs von den Preisen ab und finden Sie eine ähnliche Korrelation in Schritten. Saatgut.
 
Maxim Dmitrievsky:
Wenn man alles Unnötige weglässt und nur solche Schnörkel übrig lässt... dafür gibt es eine Korrelationsanalyse, man muss alle solchen Muster finden und sehen. Für NS ist es ein Saatgut, es sollte in der Lage sein, nach komplizierteren Dingen zu suchen. Ziehen Sie diese Machs von den Preisen ab und finden Sie ähnliche Korrelationen in Stufen. Saatgut.

Das ist es, was ich tun möchte.

 
Die Mustererkennung kann wahrscheinlich durch Bild- oder Sprachmodelle erfolgen. Aber das wäre sehr mühsam. Sie müssen die Daten in geeigneter Weise transformieren und dann die vorab trainierten Modelle verwenden. Für Bilder reicht das Gramian Angular Field, für Sprache wahrscheinlich das cepstr. Transferieren Sie das Lernen durch fast.ai zu tun.
 
Maxim Dmitrievsky:
Weil es statistisch unbedeutend ist, höchstwahrscheinlich

oder das Muster selbst ist 50/50))), so dass das Netz es ignoriert.

 
Alexander Alexejewitsch:

Wenn wir nicht wissen, wie das Muster aussehen wird, dann sollten wir einfach danach suchen.

Wenn Sie dem Netz etwas beibringen, wird es nach einem authentischen Muster suchen, und in der Regel ist ein Muster in TS eine visuelle Figur, und wenn es schwer zu erfassen ist, bringt es in den meisten Fällen keinen Gewinn).

Wer wird es herausfinden? )


 
Valeriy Yastremskiy:

Was sollte ich ändern, damit ein Doppelklick in einer halben Sekunde statt in einer Sekunde gezählt wird?

 
Maxim Dmitrievsky:

Wer wird es herausfinden? )

Beobachtung von Woronzow?)

