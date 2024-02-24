Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2048
Okay, äh... Ich drücke Ihnen die Daumen.
Aber vor allem: Verstehen Sie, warum das Netz das von mir beschriebene Muster nicht finden kann? )
Weil es statistisch unbedeutend ist, höchstwahrscheinlich
so soll es sein )
so sei es)
Wenn man alles Unnötige weglässt und nur solche Schnörkel übrig lässt... dafür gibt es eine Korrelationsanalyse, man muss alle solchen Muster finden und sehen. Für NS ist es ein Saatgut, es sollte in der Lage sein, nach komplizierteren Dingen zu suchen. Ziehen Sie diese Machs von den Preisen ab und finden Sie ähnliche Korrelationen in Stufen. Saatgut.
Das ist es, was ich tun möchte.
Weil es statistisch unbedeutend ist, höchstwahrscheinlich
oder das Muster selbst ist 50/50))), so dass das Netz es ignoriert.
Wenn wir nicht wissen, wie das Muster aussehen wird, dann sollten wir einfach danach suchen.
Wenn Sie dem Netz etwas beibringen, wird es nach einem authentischen Muster suchen, und in der Regel ist ein Muster in TS eine visuelle Figur, und wenn es schwer zu erfassen ist, bringt es in den meisten Fällen keinen Gewinn).
Wer wird es herausfinden? )
Was sollte ich ändern, damit ein Doppelklick in einer halben Sekunde statt in einer Sekunde gezählt wird?
Wer wird es herausfinden? )
Beobachtung von Woronzow?)