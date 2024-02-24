Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2049

Neuer Kommentar
[Gelöscht]  
mytarmailS:

Beobachtest du Woronzow? ))

Nein, ich mache einen Test, das ist der letzte.

die Krone gibt e-Zertifikate und Online-Kurse zur Auswahl, kostenlos... beschlossen, sich für etwas anzumelden. Es gibt alle Arten von Tests.

 
Maxim Dmitrievsky:

Nein, ich mache einen Test, das ist der letzte.

wegen der Krone, sie geben e-Zertifikate und Online-Kurse zur Auswahl, kostenlos ... beschlossen, für etwas zu registrieren. Es gibt alle Arten von Tests

Was ist kein Test für Ihr Gehirn? )

[Gelöscht]  
mytarmailS:

Was ist kein Test für Ihr Gehirn? )

es gibt ein besseres)

 
Maxim Dmitrievsky:

Wer wird es herausfinden? )


2

[Gelöscht]  
dr.mr.mom:

2

warum nicht 5?

 
Maxim Dmitrievsky:

warum nicht 5?

5 ist bereits im Einsatz

 
Maxim Dmitrievsky:

warum nicht 5?

5
Versuchen Sie es mit Arithmetik :))
[Gelöscht]  
Aliaksandr Hryshyn:
5
Versuchen Sie es mit Arithmetik :))

auch auf Arithmetik basierend


 
Maxim Dmitrievsky:

auch auf Arithmetik basierend


Richtig, 4 Mal taucht ein Muster auf
 

Zeilen:

1. 3+1=4

2. 2+1=3

3. 3+Flagge2=5

Spalten:

1. 3+2=5

2. 1+3=4

3. 1+Marke2=3

mit maximaler Nicht-Wiederholung, rein imho

1...204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056...3399
Neuer Kommentar