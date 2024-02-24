Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2053
Und so wurde die Catbust mit denselben Daten trainiert (in 5 Sekunden)
52: Lernen: 0.7964708 Test: 0.7848837 Best: 0.7860866 (27) insgesamt: 604ms verbleibend: 5.09s
Quelldatensatz:
Trainiertes Modell (die zweite Hälfte des Handels ist die Testprobe):
Natürlich nicht immer, das hängt von der Stichprobe ab (und die ist zufällig, d. h. es ist eine Überstichprobe erforderlich). Manchmal auch so:
34: Lernen: 0.5985972 Test: 0.5915832 Best: 0.5927856 (9) insgesamt: 437ms verbleibend: 5.81s
Maxim, ich habe eine Frage: Wie lauten die Werte in Ihren Diagrammen und haben Sie ein Konvergenzdiagramm erstellt?
Maxim, ich habe eine Frage: Wie lauten die Werte auf den Achsen in Ihren Diagrammen?
Die Anzahl der Trades, für y Gewinn in Pips
Es bleibt nur noch, das Modell in der Metaque zu speichern und es in seinem Tester zu überprüfen.
die Anzahl der Trades, y der Gewinn in Pips.
Erinnern Sie sich an das letzte Mal, als wir über Assistenten sprachen? auf dem Paternoster, ich habe es am selben Tag in die Ausbildung gegeben, es lernt immer noch. es dauert lange.
richtiges Ergebnis 0,59
Man kann nicht einfach eine Zeitreihe stichprobenartig erfassen, das ist nicht wie bei Fischers Schwertlilien ))))
Sie blicken in die Zukunft ... Sampling ist ausschließlich für den Track gedacht, erst dividieren, dann samplen
und nicht umgekehrt, wie Sie es getan haben
Sie können keine Algorithmen verwenden, die so lange brauchen, um neu zu trainieren... Sie könnten grau werden.
Was meinen Sie mit korrektem Ergebnis? Dies sind Fehler für verschiedene Datensätze.keine Zeitleisten, sondern Etiketten. siehe die Videos
Sie können keine Algorithmen verwenden, die so lange brauchen, um zu lernen.
Akurashi Ich nehme an, das ist die Vorhersagegenauigkeit? Und logloss? es sollte nicht auf einem Test lernen, und der Fehler sollte unabhängig von der Anzahl der Durchgänge gleich sein? oder -+ zumindest, aber es sollte nicht abnehmen
Was meinen Sie mit korrektem Ergebnis? Dies sind Fehler für verschiedene Datensätzees geht nicht um Zeitreihen, sondern um Etiketten. siehe Videos
Verstehe ich das richtig, dass Sie das Netz für die Vorhersage von Zeitreihen trainieren, richtig?