Das ist, mit einem Wort, Blödsinn.
genau wie alles andere, was wir hier tun )))))))))))))
=========================
Ich werde das Muster in gute Hände geben)
Nehmen Sie zwei Schwünge, einen 4 Mal langsamer als den anderen, z. B. 5 und 20
5 sollte 20 durchbrechen und zurückgehen, 20 sollte sich in einem starken Trend befinden, d.h. einen starken Anstieg aufweisen
Wenn die 5 dann das Niveau der 20 durchbricht, eröffnen wir einen Auftrag.
Das sieht für mich einfach aus, aber es macht Spaß, es mathematisch zu programmieren. Ich denke, dass die Mustererkennung in euklidischer Geometrie erfolgen sollte, aber die Muster müssen manuell markiert werden).
Versuchen Sie, ein solches Muster zu programmieren, wenn Sie daran interessiert sind...
Ja, ich schreibe jetzt...
mytarmailS:
Fangen. Wenn Sie die erste Zeile nicht brauchen, sollten Sie sie an oninit weitergeben. Ja, und Alert sollte empfohlen werden.)
mytarmailS:
Fangen. Wenn Sie die erste Zeile nicht brauchen, sollten Sie zu oninit übergehen. Ja, und es wäre eine gute Idee, auch Alert zu empfehlen)
Ich danke Ihnen! Mit Hilfe von Anleitungen aus dem Internet )) installiert der Experte )) bin ich so ein Profi ...
Ich habe eine Frage
Ich kann den Chart nicht zurückspulen/erweitern/verkleinern. Der Expert Advisor wird mit der gleichen Maustaste aktiviert und ich kann den Chart nicht zurückspulen/erweitern/verkleinern.
Vielleicht ist es möglich, es auf Doppelklick oder sogar Dreifachklick zu ändern.
Ich habe diese Nuance nicht berücksichtigt ((
Ein Muster in gute Hände geben)
Diese Muster findet Max mit keinem Algorithmus , der die Daten untersucht
1) mit einem gleitenden Fenster,
2), die sich auf Inkremente bezieht,
3), die die Abfolge der Ereignisse nicht berücksichtigt,
4) die nicht weiß, wie man "linke Ereignisse" zwischen "guten Ereignissen" verwirft ,
5) die keine absoluten Werte (Preise) berücksichtigt
Es ist natürlich möglich, in Kopf zählt der Klicks und auf die erste Zeit in einer Variable, und auf den nächsten Klick zu berechnen Zeitdifferenz und wenn es weniger ist, dann durch den letzten Klick. Ein dreifacher Klick ist viel komplizierter. Man muss sie fangen.
Im Allgemeinen muss man sie fangen. Eine Sekunde kostet pro Klick. Der Alarm sollte nicht vergessen werden.
Theoretisch sollte ein gewöhnliches neuronales Netz in der Lage sein, die Eingabe von Preisen und Mashups zu finden
Falsche Antwort, denken Sie noch einmal nach)
Sie zeigen es im Tester seit 2 Jahren und nicht auf 3 Papieren. Und alles wird an seinem Platz stehen.
Formalisieren Sie es zuerst )) Können Sie es in Maschinencode übersetzen? Ich konnte es nicht, obwohl es einfach erscheint... Ich werde die Mustererkennung benutzen... Markieren Sie es manuell.
Nun, Sie sollten zumindest versuchen, darüber nachzudenken, wie es programmiert werden kann (denken Sie scharf nach)) und dann werden Sie meine Hauptidee verstehen! Dass man solche Muster nicht mit herkömmlichen Ansätzen lehren kann...
Weder die Normalisierung in ihrer üblichen Form noch ein gleitendes Fenster funktionieren hier... kurzum, was wiederhole ich? Ich habe alle 5 Punkte aufgeschrieben
die Antwort ist falsch, denken Sie noch einmal nach )
Nun, dann formalisieren Sie es zuerst ))) Können Sie es in Maschinencode übersetzen? Ich konnte es nicht, obwohl es einfach erscheint... Ich werde es durch Mustererkennung machen... Markieren Sie es manuell.
Nun, Sie sollten zumindest versuchen, darüber nachzudenken, wie es programmiert werden kann (denken Sie scharf nach)) und dann werden Sie meine Hauptidee verstehen! Dass man solche Muster nicht mit herkömmlichen Ansätzen lehren kann...
Es funktioniert hier nicht, weder die Normalisierung in ihrer üblichen Form, noch das gleitende Fenster... Ich habe alle 5 Punkte ausgeschrieben...
warum ist es nicht richtig?
Sie könnten natürlich die Klicks zählen und die erste Zeit in eine Variable eintragen und die Zeitdifferenz beim nächsten Klick berechnen, und wenn diese geringer ist, dann beim letzten Klick. Der Dreifachklick ist viel komplizierter. Man muss sie fangen.
Im Allgemeinen muss man sie fangen. Eine Sekunde kostet pro Klick. Wir werden uns zu der Ausschreibung äußern müssen.
Das ist cool, das ist der Hammer!
Vielen Dank, Mann!
Ich hoffe, dass es klappt, ich werde Sie auf dem Laufenden halten.