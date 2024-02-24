Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1987
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Vergessen Sie es, das ist nicht Ihr Ding :D Lesen Sie, wie die Module verbunden sind, und suchen Sie, wo Sie etwas falsch gemacht haben.
Sie können es durch den Debugger laufen lassen, dann werden alle Fehler schön hervorgehoben. Ich sage dir, dass du dich nicht mit deinem nackten Hintern in die Schusslinie begeben musst. Sie müssen zuerst die Sprache lernen.Was werden Sie als Nächstes tun? den Tester ausführen und was?
Die Sprache ist ok, ich würde nicht sagen, dass ich mich darin zu sehr verirrt habe... mehr in VCS selbst und in dummen Problemen wie dem obigen... die haben nichts mit der Sprache zu tun...
hier wird ein Modul für den Test im selben Ordner erstellt
Hier wird versucht, das Skript module_test aus demselben Ordner auszuführen
Siehst du? Das Problem liegt nicht in der Sprache, sonst hätte ich den Test nicht geschrieben, sondern in einigen dummen Problemen auf der linken Seite.
Ja, die Sprache ist in Ordnung, ich würde nicht sagen, dass ich mich zu sehr darin verliere... mehr in der VC selbst und in dummen Problemen wie dem oben genannten... die haben nichts mit der Sprache zu tun...
hier wird ein Modul für den Test im selben Ordner erstellt
Hier wird versucht, das Skript module_test aus demselben Ordner auszuführen
Siehst du? Das ist dasselbe, nicht die Sprache ist das Problem, sonst hätte ich diesen Test nicht geschrieben, sondern irgendwelche dummen linken Probleme.
Versuchen Sie, einen neuen Ordner anzulegen und darin einige Module zu erstellen. Ich weiß nicht, was die Störung ist, das ist mir noch nie passiert.)wahrscheinlich muss VScode eingerichtet werden, ja
Welche Möglichkeiten gibt es?
Beim Laden des Skripts fällt mir als Erstes ein, dass es entweder etwas im Winder gibt, wo man es angeben kann, oder die Registrierung ist das zweite, was mir einfällt. Es scheint, dass man dort alles schreiben kann, was man will, aber wird es auch funktionieren. )))) (Umgebungsvariablen sollten es meiner Meinung nach auch sein.)
Beim Laden des Skripts fällt mir als Erstes ein, dass es entweder etwas im Winder gibt, wo man es angeben kann, oder die Registrierung ist das zweite, was mir einfällt. Es scheint, dass man dort alles schreiben kann, was man will, aber ob es funktioniert. )))) Umgebungsvariablen sollten ebenfalls vorhanden sein.)
der Code ist in Python... also im Skript selbst
Versuchen Sie, einen neuen Ordner zu erstellen und darin ein paar Module anzulegen. Ich weiß nicht, was die Störung ist, das ist mir noch nie passiert.)Höchstwahrscheinlich muss VScode konfiguriert werden, ja
Ich werde alles abreißen...
alles abreißen...
Versuchen Sie einfach tester.py aus dem Ordner ohne vscode auszuführen
wenn der gleiche Fehler auftritt, dann sieht Ihr Python den Ordner nicht
Ich werde alles abreißen...
Scheiße...))) Ich hatte vor, im Oktober anzufangen ))) Und es ist schon beängstigend))))
Bl---)))) Ich hatte vor, im Oktober zu beginnen )))) Und es ist schon beängstigend))))
)))), das Geld wartet nicht.
))), das Geld wartet nicht.
Es geht um die Nerven)))) Oder Schwanz).