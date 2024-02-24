Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2698
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
die Wahrscheinlichkeit der Überwindung einer Linie durch den Kurs (und die Auslösung von Indikatorsignalen) hängt von der Tageszeit und dem Wochentag ab.
Es ist notwendig, die zyklische Zeit zu NN und DL hinzuzufügen. Der einfachste Weg ist eine Sinuswelle. Da die Abhängigkeiten nichtlinear sind, wird sie einfach quadriert, wobei das Vorzeichen berücksichtigt wird. Es gibt zwei zusätzliche Eingänge, die für die Zeitreferenzen zuständig sind. Mitternacht/Mittag ist überall anders, daher ist es besser, die Phase im Voraus zu berechnen und anzugeben. Dies ist die Verbindung des Modells mit der realen Welt und ihrer Zeit
Wenn sie nicht explizit angegeben werden, dann bekommt man IMHO entweder einen Kürbis oder das Ganze versucht, sie selbst zu ermitteln und auszugeben.
Oder man kann auch nur die Tagesnummer und die Stundenzahl angeben. Macht keinen Unterschied. Die kann man sich genauso gut merken.
Vergessen Sie nicht, die Echtzeit hinzuzufügen... sonst geht es Ihnen wie allen anderen :-)
a la 2 pcs: y=abs(sin(x))*sin(x) ; mit einer Frequenz von 1 Tag und 1 Woche ; die Phasenverschiebung wird besser im Voraus berechnet
weil die Wahrscheinlichkeiten von Indikatoren und Linienkreuzungen von ihnen abhängen.
es ging übrigens um den schädlichen, hier verhassten Fourier :-)
Schlechter Weg, es ist besser, Van Hot Kodierung oder radiale Funktionen zu verwenden, und es gibt nicht viel, wenn dieses Zeichen eines von mehreren ist.
Es wird nichts hinzugefügt oder entfernt.
Zumindest hat es bei mir so funktioniert.
und das liegt daran, dass alle oszillierenden Vorzeichen aufgrund der Heteroskedastizität (Volatilität) zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich schwanken, weshalb sie bereits berücksichtigt werden.
https://developer.nvidia.com/blog/three-approaches-to-encoding-time-information-as-features-for-ml-models/
Sinus und Kosinus müssen zusammen als 2 fics angegeben werden. Andernfalls werden 0,5 und dr 2 Mal pro Umdrehung auftreten, wie 2 identische Zeiten...
Oder Sie können einfach die Tagesnummer und die Stundenzahl angeben. Macht keinen Unterschied. Man kann sie sich genauso gut merken.
Tagesnummer/Stundenzahl sieht auch nicht gut aus - es wird regelmäßig eine große 23-0 "Lücke" geben.
Um Wiederholungen zu vermeiden, kann man dann ein weiteres Vorzeichen a la "vor/nach Mittag" hinzufügen (das Vorzeichen der Ableitung der Sinuswelle) und sin^2 die Zeit messen lassen (und gleichzeitig die Signale skalieren).
Oder wie Namensvetter rät. Meiner Meinung nach übertrieben.
(Zyklen sind bei großen TFs Fakapy, aber bei kleinen Tag/Woche sind sie einfach da, sie können nicht weggeworfen werden und nicht berücksichtigt werden, sie sind "Träger").
0) Ja, das bin ich...)
Auf den Märkten gibt es keine Präzision.
Es gibt nur Wahrscheinlichkeiten mit Fehlern.)
Die Tageszahl/Stundenzahl sieht auch nicht gut aus - regelmäßig wird es eine große "Lücke" geben 23-0
um Wiederholungen zu vermeiden, fügen Sie ein weiteres Vorzeichen a la "vor/nach Mittag" hinzu (das Vorzeichen der Ableitung der Sinuswelle) und lassen Sie sin^2 die Zeit messen (und gleichzeitig die Signale skalieren).
Oder wie Namensvetter rät. Meiner Meinung nach übertrieben.
(Zyklen sind bei großen TFs Fakapy, aber bei kleinen Tag/Woche sind sie einfach da, sie können nicht weggeworfen werden und nicht berücksichtigt werden, sie sind "Träger").
Mit dem Quadrat des Sinus erhält man 4 mal 0,5 pro Umdrehung.
siehe oben (alle), ich sagte "unter Berücksichtigung des Vorzeichens" - sin(x)*abs(sin(x)).
siehe oben (alle), ich sagte "unter Berücksichtigung des Vorzeichens" - sin(x)*abs(sin(x))
"Das ist eine tolle Funktion.)Zeichnen Sie ein Diagramm Ihrer Erfindung.
Es gibt keine Präzision auf den Märkten.
Es gibt nur Wahrscheinlichkeiten mit einer Fehlermarge).
Sie verstehen nicht, wovon ich spreche...
1. es gibt Probleme mit dem Fluch der Dimensionalität und der kombinatorischen Explosion, aber das ist theoretisch lösbar, zugunsten der Genauigkeit ...
Lesen Sie, was der Fluch der Dimensionalität und die kombinatorische Explosion sind, Wiki wird Ihnen helfen...
Es ist lösbar zugunsten der Genauigkeit. - Das bedeutet, dass man mit den oben genannten Problemen umgehen kann, aber die Genauigkeit wird darunter leiden, d. h. es wird eine Annäherung an die Lösung sein, keine Lösung.
Um es noch einfacher zu machen: Nehmen wir an, Sie haben 10.000 Merkmale, die Sie betrachten, es dauert lange, für alle Muster zu finden, es gibt eine Menge Kombinationen(Fluch der Dimensionalität ).
Sie können die Dimensionalität dieser 10 000 Merkmale auf 2-5 Merkmale reduzieren, was zwar mit einem Verlust an Genauigkeit verbunden ist, aber Sie können damit arbeiten.
Ich hoffe, es ist jetzt klar, von welcher Art von Genauigkeit wir sprechen?
"tolles" Merkmal)Zeichnen Sie ein Diagramm Ihrer Erfindung.
und was ? es ist so... wenn Sie NN, DL nicht verwenden, wird es so gehandelt.
Kommt Ihnen etwas bekannt vor?
Und was? Es ist so und so in der Tat ... wenn Sie nicht in die NN, DL gehen, das ist, was es gehandelt wird.
Kommt Ihnen etwas bekannt vor?
2 Mal zu 0,5 pro Runde.))))))