Maxim Dmitrievsky:

Haben Sie Python durchschaut? :D

))

ich dachte irgendwie, ich hätte r nach 3 Monaten Studium verstanden .... Ich habe 5 Jahre gebraucht und jetzt merke ich, dass ich nichts weiß ))

mytarmailS:

))

Ich dachte einmal, ich hätte R nach 3 Monaten Studium verstanden .... Es ist 5 Jahre her und ich merke, dass ich nichts weiß ))

Maxim Dmitrievsky:

gut das Beispiel (im privaten Bereich) laufen. Es gibt einen einfachen Tester und die Logik selbst

Das ist die Anzahl der Schichten in beiden Subnetzen, sehen Sie, wie viele Schichten es gibt. Ich habe es empirisch aufgeschnappt

Sie können den Tester auf die anderen Symbole anwenden.

Okay, danke.

 
Maxim Dmitrievsky:


Hallo!

Das Signal im Profil, ist es ein Bot auf dem Sub?

Farkhat Guzairov:

Hallo!

Das Signal im Profil, ist das ein Bot am Sub?

Hallo. Ja, Kampf mit Konsole Python ... stoppt Interpreter arbeiten, wenn Leerlauf

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich weiß es nicht)) Ich habe schon viel gegoogelt, aber keine Antwort gefunden... Wie bekomme ich VSC dazu, "Builder" zu sehen (alle Skippets in einem Ordner) und wie installiere ich diese verdammte "matplotlib.pyplot" (es gibt keine solche Bib in "extensions")

mytarmailS:

Ich weiß es nicht)) Ich habe schon viel gegoogelt, aber keine Antwort gefunden... Wie bekomme ich VSC dazu, "Builder" zu sehen (alle Skippets in einem Ordner) und wie installiere ich diese verdammte "matplotlib.pyplot" (keine solche Bib in "extensions")

pip install matplotlib in der Kommandozeile

legen Sie es in denselben Ordner wie das Skript.

 
Maxim Dmitrievsky:

pip install matplotlib in der Kommandozeile

Installiert...

Haben Sie auch zwei Konsolen?

Es stellte sich heraus, dass Sie es über "cmd" hätten installieren müssen.


Maxim Dmitrievsky:

Um den Builder zu sehen, legen Sie ihn in denselben Ordner wie das Skript.

Ich habe es gleich gemacht, alles ist im gleichen Ordner.

mytarmailS:

............ VSC die Bibel zu sehen - "Builder" (alle Skeptiker in einem Ordner) und wie u...............

kann aber immer noch nicht sehen


mytarmailS:

Installiert...

Haben Sie auch zwei Konsolen?

Es hat sich herausgestellt, dass man über "cmd" installieren muss.


Das habe ich getan, und alles befindet sich im selben Ordner.

Aber er sieht es immer noch nicht.


Sie können es über "cmd" ausführen, wenn Sie keine Fehlermeldung erhalten, bedeutet dies, dass die Fehlerhervorhebung funktioniert.

ide zeigt nur verschiedene Terminals, Sie können weitere Terminals hinzufügen und so weiter.

 
Maxim Dmitrievsky:

Führen Sie die Zeichenkette aus. Wenn keine Fehler auftreten, bedeutet dies, dass die Fehlerhervorhebung aktiv ist.

>>> from Builder import randomized_lqv_subnet_builder, randomized_d_subnet_builder

Traceback (most recent call last):

  File "<stdin>", line 1, in <module>

ModuleNotFoundError: No module named 'Builder'
