Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1985
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wissen Sie, wie man Bibliotheken in Python erstellt?
Ich habe es immer noch nicht geschafft, Ihr Skript auszuführen... Ich bin alle Fehler losgeworden, kann aber die Methoden nicht sehen -
randomized_lqv_subnet_builder() und randomized_d_subnet_builder
Ich muss alle Klassen in eine Bibel zusammenführen, dann würde ich sie durch R laufen lassen, aber wenn ein Skript eine Klasse aus einem anderen Skript nimmt und diese aus dem dritten... Ich weiß nicht, wie man das macht.
Alles sollte ohne Probleme funktionieren.
Fügen Sie Python zu Ihrem PATH hinzu, vielleicht haben Sie es bei der Installation nicht angekreuzt.
Du hast ein Level mit vielen Unbekannten)))), ich habe den Bot wahrscheinlich seit zwei Monaten nicht mehr angefasst und ich habe seit einem Monat nicht mehr auf das Terminal geschaut, ich überwache ihn über die Website )))).
Es ist wie ein Flugzeug oder so.
Wissen Sie, wie man Bibliotheken in Python erstellt?
Ich habe es immer noch nicht geschafft, Ihr Skript auszuführen... Ich bin alle Fehler losgeworden, kann aber die Methoden nicht sehen -
randomized_lqv_subnet_builder() und randomized_d_subnet_builder
Ich muss alle Klassen in einer Bibel zusammenführen, dann würde ich sie durch R-ka laufen lassen, aber wenn ein Skript eine Klasse aus einem anderen Skript nimmt und diese aus dem dritten... Ich weiß nicht, wie man so etwas durchführt.
Für Win 10. Gehen Sie in die Path-Variable und fügen Sie dort den Ordner hinzu, in dem Python installiert ist und in dem VS Code installiert ist, sowie den Arbeitsordner mit den Dateien. Das war's.
Für ein anderes Windows, googeln Sie, wie man an die Umgebungsvariablen kommt.
Vergewissern Sie sich noch einmal, dass sich alle Dateien im selben Ordner befinden, wie auf dem Screenshot rechts zu sehen. Wenn sich auch nur ein Neuronetz in einem Unterordner befindet, ist das nicht weiter schlimm, man kann einfach alles in die Umgebungsvariablen eintragen.
Für Win 10. Gehen Sie zur Variable Path und fügen Sie dort den Ordner hinzu, in dem Python installiert ist und in dem VS Code installiert ist, sowie den Arbeitsordner mit den Dateien. Das war's.
Für einen weiteren Gewinn, googeln Sie, wie Sie an die Umgebungsvariablen kommen.
Vergewissern Sie sich noch einmal, dass sich alle Dateien im selben Ordner befinden, wie auf dem Screenshot rechts zu sehen. Wenn auch nur ein Neuronetz in einem Unterordner liegt, ist es in Ordnung, einfach alles in die Umgebungsvariablen eintragen.
Ich kann nicht, ich habe bereits 10 Möglichkeiten, den Pfad eingegeben, es will nicht... Ich bin bereit, diesen Laptop .... Stunde getötet zu zerschlagen...
warum kann ich nicht einfach installieren und normal arbeiten, und ich muss irgendwo Pfade eingeben ... diese Entwickler sind so ... beschissen oder so ...
Es funktioniert nicht, ich habe bereits auf 10 Arten Pfade in den Pfad eingegeben, es funktioniert nicht... Ich bin bereit, diesen Laptop gegen die Wand zu schlagen .... Ich habe eine Stunde getötet...
warum kann ich nicht einfach installieren und richtig arbeiten, und ich muss irgendwo Pfade eingeben ... die Entwickler sind wirklich ... am Arsch.
Da ist also ein Fehler an der falschen Stelle, schauen Sie genau hin. Es sind Pfade für Windows, um Anwendungen von der Kommandozeile aus zu sehen, ohne vollständige Pfade zu Ordnern. Dasselbe gilt für R. Sie haben eine Stunde gebraucht? Bedenken Sie, dass Sie noch nicht angefangen haben :D Denken Sie daran, dass Sie die Architektur von NS noch verstehen wollen.
Wenn Sie über die GUI hinzufügen, müssen Sie den Computer neu starten, damit die Umgebungsvariablen neu eingelesen werden, oder Sie können dies über die Befehlszeile tun.
set PATH=%PATH%;C:\your\path\here\
Der Fehler ist also nicht da, schauen Sie genau hin.
Wo kann man dann noch suchen?
Was ist mit der Bibliothek?
über diesen Pfad
=============================================== Über andere
Sie können den Fehler loswerden, wenn Sie einen Punkt hinzufügen...
diese Lösung war auf Stackowerflow
aber es tut sich nichts, das Studio kann die Methoden nicht sehen
über diesen Pfad
=============================================== Über andere
Sie können den Fehler loswerden, wenn Sie einen Punkt hinzufügen...
diese Lösung war auf Stackowerflow
aber es tut sich nichts, das Studio kann die Methoden nicht sehen
fügen Sie das Verzeichnis mit den Dateien zum Pfad hinzu.
oder Sie können am Anfang des Skripts manuell etwas hinzufügen, wie etwa