mytarmailS:

Ich spreche von Python, ich kann deinen eigenen Code nicht in dieser Wundersprache für Heterosexuelle ausführen).

Ich werde in Python schreiben, aber ich muss den Code zuerst ausführen))

Versuchen Sie es zuerst mit dem Debugger.

Es wird eine Konfigurationsdatei für Sie erstellt

♪ Then try just running ♪

 

Hallo zusammen!

Wenn jemand etwas Zeit hat, kann er die Zeitreihen mit neuronalen Netzen auf Vorhersagbarkeit prüfen.

Da ich nichts von diesen Ns verstehe und es sonst niemanden gibt, den ich fragen könnte... Ich danke Ihnen!


So sieht die Serie aus (beigefügt)


Der letzte Zeitwert steht am Anfang der Datei, der älteste am Ende.

EURUSD_returns.zip  4 kb
 
Glauben Sie, dass eine Reihe von Daten ausreicht? Sie benötigen die Methode, auf der diese Datenerhebung beruht, welche Ziele zum Zeitpunkt der Erhebung verfolgt wurden usw.
zu den fünf vorherigen Werten:

>>> regr.score(X_train, y_train)
0.6002509612994398
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.6010419196911408

60%ige Genauigkeit

für die 10 vorherigen Werte liegt die Genauigkeit bei 50 %.

bei der 3. ist die Genauigkeit 57

Ursprünglich blau, Vorhersage orange. Letzte 300 Werte


 
Etwas, das ich nicht verstehe. Wie kann ein Regressionsmodell Schätzungen in Prozenten vornehmen? Sie sollte in absoluten Werten angegeben werden.

Hier ist die Hilfe, die ich gefunden habe https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html :

score (X, y, sample_weight=None)[source]

Rückgabe des Bestimmtheitsmaßes R^2 der Vorhersage.

Der Koeffizient R^2 ist definiert als (1 - u/v), wobei u die Restsumme der Quadrate ((y_true - y_pred) ** 2).sum() und v die Gesamtsumme der Quadrate ((y_true - y_true.mean()) ist ** 2).sum(). Die bestmögliche Punktzahl ist 1,0, und sie kann auch negativ sein (weil das Modell beliebig schlecht sein kann). Ein konstantes Modell, das immer den erwarteten Wert von y vorhersagt, ohne die Eingangsmerkmale zu berücksichtigen, würde einen R^2-Wert von 0,0 erhalten.

D.h. es sollte nicht in Prozentwerte umgerechnet werden, da negative Werte möglich sind. Nur ein Koeffizient.

 
Etwas, das ich nicht verstehe. Wie kann ein Regressionsmodell Schätzungen in Prozenten vornehmen? Sie muss in absoluten Werten angegeben werden.

Logarithmen

Negativ ist ein umgekehrtes Verhältnis. Es ist schwierig, sich ein solches Modell vorzustellen

 

Grüße an alle! Hier ist ein einfaches System zur Animation von Parameteränderungen in Ihren Systemen. Praktisch für die Fehlersuche oder Beobachtung von RL-Systemen.

Es besteht aus zwei Skriptensave_csv.py und animation.py

Das Ganze funktioniert folgendermaßen.

Fügen Sie den Inhalt des Skripts save_csv.py vorläufig bei sich selbst ein. Wenn die Funktion aufgerufen wird, speichert sie Ihre Variablen in einer Datei mit der Erweiterung .csv.

Führen Sie das Skript animation.py aus

Starten Sie dann Ihr System, und die Animation wird ausgeführt.


fnimazmya

Das Skript animation .py kann während der Suche nach einer Halle eingeschaltet bleiben.

abgezockt von

https://www.youtube.com/watch?v=Ercd-Ip5PfQ

save_csv.py  2 kb
animation.py  2 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

negativ ist ein umgekehrtes Verhältnis. Es ist schwer vorstellbar, dass ein solches Modell

mehr ist weniger als eins) und wissen Sie, wie schwierig es ist, einen Einheitskreis zu erklären? Es müsste mehr als ein Kreis gezogen werden... Du bist zwar definitiv nicht youche)))), aber es ist noch nicht alles verloren))))

?

