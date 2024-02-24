Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1995

Evgeniy Chumakov:


Danke, Maxim!

Eigentlich habe ich vergessen zu sagen, dass es ausreicht, wenn das Modell das nächste Vorzeichen (+-) der Reihe, den Zielwert + Plus, vorhersagt. Und die genaue Genauigkeit ist nicht wichtig.

Stichprobenlänge n = 54, deckt alle möglichen Werte ab.

Das Zeichen ist perfekt vorhergesagt.

>>> regr.score(X_train, y_train)
1.0
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.9938251543711407


 
Maxim Dmitrievsky:

wird das Vorzeichen perfekt vorhergesagt.



Interessant, ist es der Gral?

 
Evgeniy Chumakov:


Interessant. Der Gral oder was?

Eine gute stabile Strecke)

 
Valeriy Yastremskiy:

gute, gleichmäßige Dehnung))


Ich denke schon ))

Hier ist die Datei von GBPUSD, es ist interessant, das gleiche trainierte Modell mit Daten eines anderen Paares zu überprüfen.

Wenn Sie ein Händler sind und wissen, wie man damit umgeht, dann sollten Sie vorsichtig sein, denn Sie sollten immer Zweifel haben, und wenn alle Varianten geprüft sind, dann können Sie sich entspannen.

Um die Effizienz der Methode zu überprüfen, müssen Sie mindestens 100 Optimierungen mit verschiedenen Schiebefenstern durchführen und erst dann Schlussfolgerungen ziehen.

Evgeniy Chumakov:


Evgeniy Chumakov:


Leute! Werft den Gral der Öffentlichkeit zu, um Himmels willen! Ich würde Erde essen, nur um ihn zu sehen ...

Evgeniy Chumakov:

Hier ist die Datei mit GBPUSD. Es ist interessant, das gleiche trainierte Modell mit Daten eines anderen Paares zu überprüfen.

>>> regr.score(X_train, y_train)

0.8616703952274422

>>> regr.score(X_test, y_test)

0.8647036898993664


Schlechter, aber immer noch näher an 90 %. Ausgebildet auf EURUSD.
Alexander, wenn der Gral gefunden ist, wird der Sinn des Lebens verschwinden und Drag, Sex und Rock 'n' Roll werden beginnen. Aber ist das wirklich notwendig? )

 
Maxim Dmitrievsky:

Alexander, wenn der Gral gefunden ist, wird der Sinn des Lebens verschwinden und Drag, Sex und Rock 'n' Roll werden beginnen. Aber ist das wirklich notwendig? )

Ich weiß es nicht, Max.

Aber ich weiß, dass es gewinnbringende TCs gibt und dass Menschen sie nutzen. Sind sie glücklich? Ich weiß es nicht. Wir müssen es selbst versuchen - es ist nie zu spät, aufzuhören :)))

