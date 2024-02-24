Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1995
Danke, Maxim!
Eigentlich habe ich vergessen zu sagen, dass es ausreicht, wenn das Modell das nächste Vorzeichen (+-) der Reihe, den Zielwert + Plus, vorhersagt. Und die genaue Genauigkeit ist nicht wichtig.
Stichprobenlänge n = 54, deckt alle möglichen Werte ab.
Das Zeichen ist perfekt vorhergesagt.
Interessant, ist es der Gral?
Eine gute stabile Strecke)
Ich denke schon ))
Hier ist die Datei von GBPUSD, es ist interessant, das gleiche trainierte Modell mit Daten eines anderen Paares zu überprüfen.
Wenn Sie ein Händler sind und wissen, wie man damit umgeht, dann sollten Sie vorsichtig sein, denn Sie sollten immer Zweifel haben, und wenn alle Varianten geprüft sind, dann können Sie sich entspannen.
Um die Effizienz der Methode zu überprüfen, müssen Sie mindestens 100 Optimierungen mit verschiedenen Schiebefenstern durchführen und erst dann Schlussfolgerungen ziehen.
Ja
Leute! Werft den Gral der Öffentlichkeit zu, um Himmels willen! Ich würde Erde essen, nur um ihn zu sehen ...
>>> regr.score(X_train, y_train)
0.8616703952274422
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.8647036898993664
Alexander, wenn der Gral gefunden ist, wird der Sinn des Lebens verschwinden und Drag, Sex und Rock 'n' Roll werden beginnen. Aber ist das wirklich notwendig? )
Ich weiß es nicht, Max.
Aber ich weiß, dass es gewinnbringende TCs gibt und dass Menschen sie nutzen. Sind sie glücklich? Ich weiß es nicht. Wir müssen es selbst versuchen - es ist nie zu spät, aufzuhören :)))