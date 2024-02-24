Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1898
alles ist bereits in die Idee eingebettet - gebündelte saisonale Muster, die sich angeblich wiederholen (und es manchmal tatsächlich tun)
Aber... falscher Mantel. Oder der Baum ist stark übertrainiert und Sie müssen ein Neuronetz trainieren und analysierenAber das ist alles Blödsinn. Wenn ein Baum nichts anzeigt, bedeutet das, dass es keine Regelmäßigkeit gibt. Deep Learning hat keinen Sinn.
Wer möchte diesen Wahnsinn testen?
Es ist eine Strategie, um zum Durchschnitt von 1-4 Stunden zurückzukehren. Jede Stunde wird nach ihrer eigenen Logik gehandelt.
Der Code im Installationsprogramm wird in wenigen Sekunden in Python generiert und in den Ordner <include> eingefügt
einfach den Bot kompilieren (stundenlang), das Set anwenden
Sie benötigen auch eine mt4Orders Lib von fxsaber
gute Tests mit neuen Daten kann ich nicht versprechen
In diesem f-i am Ende des Inluders können Sie mit Abweichungen spielen. Multiplizieren Sie sie zum Beispiel mit 1,5, 2 usw. Je mehr, desto weniger Trades, aber sie sollten genauer sein.
Es ist nicht schwer, solche Diagramme zu erstellen. Sie können sie ohne Indikatoren und ohne MO erhalten.
Ich möchte noch hinzufügen, dass viele Nutzer solche Demokonten testen, bei denen der Spread 0-5 Pips (0-0,5 Pips) und keine Provisionen beträgt. Sie können Millionen verdienen.
Auf dem echten Konto gibt es keine solchen Konten. Aber aus irgendeinem Grund passiert das auf dem MetaQuotes Demo-Server.
Ich will keine Karten erstellen, sondern den Ansatz testen. Ich habe die Nase voll von diesem Schwachsinn. Wenn Sie nicht an MO interessiert sind, gehen Sie zu Edith Nahir.
Es geht nicht darum, "die Karten zu bekommen", sondern den Ansatz zu testen. Sie haben genug vom Flunkern. Wenn Sie nicht an der MO interessiert sind, sollten Sie zu Edith Nahir gehen.
Wenn Sie über Eingaben mit Take Profit- und Stop Loss-Werten verfügen, können Sie das gleiche Ergebnis ohne PMs erzielen, indem Sie eine sehr einfache Strategie optimieren.
Welche Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie es mit denselben Parametern an einem anderen Paar testen?
Das Modell ist auf ein bestimmtes Instrument abgestimmt.
Scheint alles zu haben, was man braucht, um es selbst zu versuchen. Selbst Python muss nicht eingeschraubt werden. Nur eine Säbel-Bibel.
Ich würde den TC-Generator auf Python geben, aber niemand wird ihn benutzen
umso mehr, als ich etwas neu entwerfe und die Versionsänderungen erklären muss
Das Modell ist mit dem jeweiligen Gerät verdrahtet
Wenn alles mit MO gemacht wird, brauchen Sie keine Take Profit- oder Stop Loss-Parameter. Sie sollten automatisch generiert werden.