Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1668
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Warum nicht? Der Markt ist zu 95-99% zufällig, aber selbst 1% Determinismus kann in bösen Händen ausreichen.
MO ist nur für einigermaßen "glatte" Funktionen sinnvoll, die im statistischen Sinne kontinuierlich sind und zumindest einen gewissen Gradienten haben müssen. Wenn es überhaupt keinen Gradienten gibt, wie bei PRNG, dann hilft MO nicht weiter, wir brauchen einige Heuristiken oder Kenntnisse über erzeugende Funktionen.
Fast alle hier verwenden in erster Linie zu wenig Daten (z. B. eine Reihe von Uhren für ein Jahr), nicht relevante Merkmale und nicht korrekt konstruierte Ziele, und gehen dann auf die Suche nach einem super-duper Klassifikator, der auf wundersame Weise aus Müll einen Lambargini macht. Das Gleiche wie bei den Indikatoren, nur gibt es mehr Einstellungen, es ist IMHO eine Art Spielsucht, als ob man alle möglichen Levels durchläuft, immer interessantere Rätsel löst, kein Ende in Sicht ... Aber es ist kein Algotrading, es ist eine Modeerscheinung.
Das gleiche wie bei Indizes, Momentum, SMA und EMA und ein paar Standard-Fenster-Statistiken sind genug, im Rahmen der Algotrading der Wald oder Boosten ist genug, und wenn nicht genug, dann sollte dieser Mangel anderswo gesucht werden, nicht in der MO. Aber all das ist wie Erbsen in einer Schote.
Ich habe ein wenig recherchiert, die Anforderung gilt nur für die Kontinuität. Eine Reihe von Referenzen zur Optimierung
https://www.coursera.org/lecture/mathematics-and-python/optimizatsiia-nieghladkikh-funktsii-0ZFvR
https://tsumathem.elpub.ru/jour/article/download/170/171
Gestern war ein wirklich seltsamer Donnerstag, wirklich seltsam :-( Das passiert nur an echten Märkten.
Zeigen Sie mir, wie Sie die Equi...
Zeigen Sie mir, wie Sie undicht geworden sind,...
Gestern war ein seltsamer Donnerstag, wirklich seltsam.
Es ist okay, was riskieren Sie? Wahrscheinlich sind es höchstens ein paar Hundert Pfund, aber ich bin tapfer mit dem snp500 von 2700 auf 2000 geshortet, und das zu einem Bruchteil von Greenbacks pro hundert Punkte. So wie ich das sehe, dürfte in den nächsten Wochen in den USA eine Seuche ausbrechen wie in Italien, nur stärker, und alles wird zusammenbrechen, trotz der Billionen an gedruckten Pfund. Und verdammt, wenn ich nachgebe und über 2000 schließe!
Es ist okay, was riskieren Sie? Wahrscheinlich sind es höchstens ein paar Hundert Pfund, aber ich bin tapfer mit einem Leerverkauf des snp500 von 2700 auf 2000, zu einem Bruchteil von Greenbacks pro hundert Punkte. So wie ich das sehe, dürfte in den nächsten Wochen in den USA eine Seuche ausbrechen wie in Italien, nur stärker, und alles wird zusammenbrechen, trotz der Billionen von gedruckten Pfund. Und verdammt, ich werde nicht nachlassen und über 2000 schließen!
Maschinelles Lernen mit genetischen Algorithmen in neuronalen Netzen in Aktion))))
Es ist okay, was riskieren Sie? Wahrscheinlich sind es höchstens ein paar hundert Pfund, aber ich halte tapfer eine Shortposition auf den Snp500 von 2700 auf 2000, für ein paar Greenbacks für hundert Punkte. So wie ich das sehe, dürfte in den nächsten Wochen in den USA eine Seuche ausbrechen wie in Italien, nur stärker, und alles wird zusammenbrechen, trotz der Billionen von gedruckten Pfund. Und ich will verdammt sein, wenn ich nachlasse und über 2.000 schließe!
Man muss ein Experte für die Seuche und ihre Folgen sein, um die Seuche vorherzusagen... nicht ich sagte....
Mir sind einige interessante Ideen in den Sinn gekommen
Ich habe ein einfaches Diagramm von price [i]-price[i-1] Inkrementen erstellt und es auf den Grenzwert vereinfacht - wenn der Preis steigt +1 wenn der Preis fällt -1
Schließlich erhielt ich eine kumulative Summe dieser elementaren Schritte und erstellte das folgende Diagramm
Meine Frage richtet sich an Fachleute, Experten für neuronale Netze, Ökonometriker und andere Insekten)
Kann ein solcher Graph vorhergesagt werden? Er ist viel einfacher als der Preis nach allen Parametern und das Wichtigste ist, dass er additive Eigenschaften besitzt
Sie haben Renko / Range Bars erfunden :)
https://www.mql5.com/ru/forum/334178
tradingview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/
Sie haben Renko / Range Bars erfunden :)
https://www.mql5.com/ru/forum/334178
tradingview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/
Ich habe nichts erfunden, ich habe nur eine Frage gestellt ;)