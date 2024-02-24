Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1635
Der Dummy wird nicht automatisch validiert, er muss Geschäfte eröffnen und schließen.
einen extra Modus auf der Festplatte machen, um etwas zu öffnen und zu validieren, bist du ein Baby).Ich war nie gewohnt, meine eigenen Bots zu bauen, aber ich war auch nie gewohnt, sie zu bauen. Allerdings lag die Hauptfunktionalität im Bot.
Ich verstehe die MQL5-Admins nicht, das Thema ist vielversprechend, und sie haben alle Voraussetzungen geschaffen, um es im Keim zu ersticken.
Ich habe den Markt nach EAs auf Basis neuronaler Netze durchsucht - kein einziger echter EA! Ich verstehe nicht, dass die MQL5-Administratoren so sehr mit ihren Programmen beschäftigt sind, dass sie nicht wissen, was sie mit ihnen machen sollen.
alles nur, damit Sie Skripte und Bibliotheken in MQL schreiben können, damit Sie ihre "Produkte" entwickeln können ... , Tausende von Codezeilen schreiben, die längst in anderen Sprachen geschrieben wurden, leiden, weinen )
Ich habe den Markt nach Experten durchforstet, die auf neuronalen Netzen aufbauen - kein einziger echter! Sie sind alle gefälscht.
Es gibt viele bezahlte und unbezahlte Experten, es gibt Artikel, Sie sind unaufmerksam.
Sie sollten aufpassen. Am Anfang (vor 5-10 Jahren) wehrten sich die Brokerfirmen gegen das Mashobuch, sie dachten, dass die Trottel aus dem Dreck Süßigkeiten machen würden. Aber jetzt haben sie verstanden, dass alles in Ordnung ist, der Abfluss läuft nach Plan und MO wird auf jede erdenkliche Weise gefördert und unterstützt, bald wird Keras in Mql mit Python arbeiten und verkaufen können, keine Sorge.
Ich habe es)) Heute habe ich meinen ersten normalen Algorithmus... Das Problem ist, dass ich Autodidakt bin, ich weiß und programmieren nur in R, der Algorithmus natürlich funktioniert auf R Bibeln und es ist sehr empfindlich auf die Geschwindigkeit der Ausführung, die Tatsache ist, dass ich einen Roboter brauchen... Wie man ein Bindemittel zu machen, durch die Terminal, welche Werkzeuge? Wer kann mir helfen?
Hier ein Beispiel für einen Expert Advisor mit Bezug zu R
https://www.mql5.com/ru/articles/1103#ch_4
Es funktioniert nicht, weil die in R verwendete Bibliothek für neuronale Netze veraltet ist, aber Sie können dieses Beispiel verwenden, um Ihren Code in R zu verbinden
