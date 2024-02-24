Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1628
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Frischer Bildschirm, die roten empfehlen, kurz zu tippen, die grünen - lang.
Es ist nicht ideal, aber es ist eine gute Idee. Nur überkauft/überverkauft kann nicht erklärt werden.
Ja, wirklich interessant... Können Sie einen für die Eurobucks machen?
Sie haben mehrere Arten von Eingängen, richtig? primäre und sekundäre...
In erster Linie handelt es sich um mehrere Indikatorensätze, mit denen mehrere Netze trainiert werden.
Die sekundären Netze sind die "Eingeweide" der empfangenen neuronalen Netze, die zu einem sekundären Netz trainiert werden, das die Zielausgabe erzeugt.
oder?
Ja, wirklich interessant... Können Sie einen für die Eurobucks machen?
Sie haben mehrere Arten von Eingängen, richtig? primäre und sekundäre...
In erster Linie handelt es sich dabei um mehrere Indikatorensätze, mit denen verschiedene Netze trainiert werden.
Die sekundären Netze sind die "Eingeweide" der empfangenen neuronalen Netze, die zu einem sekundären Netz trainiert werden, das die Zielausgabe erzeugt.
oder?
Was die zweite Frage betrifft - ja, das stimmt.
Zur zweiten Frage: Ja, das ist ungefähr richtig.
Alles Neue ist schon längst vergessen...
Die gleiche MGUA in Aktion, 1960 )
_________________________________________
Vielleicht kann mir jemand bei der Beantwortung meiner Frage helfen, denn ich bin ratlos und dumm
https://ru.stackoverflow.com/questions/1097982/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
Oder können Sie einfach mithelfen, indem Sie diesen Button drücken, damit er ganz oben erscheint?
Interessanter Beitrag über einen neuen Lernalgorithmus für HES-Tabellen.
Die Originalquelle ist, soweit ich weiß, hier zu finden. Kann jemand eine Rezension auf Russisch verfassen?
Eurobucks ist aus irgendeinem Grund schlecht zu lernen, bitcoin ist viel besser. Aber es ist eine Frage des Eisens, wenn ich normales Eisen habe, werde ich es wieder versuchen.
Was die zweite Frage betrifft - ja, ungefähr.
Das erste Anzeichen von Fuflomecin. Neronale Netze sind ein universelles Werkzeug, das bei korrekter Modellvorbereitung überall funktionieren sollte. Irgendwo schlechter, irgendwo besser, aber auf jeden Fall Arbeit. Und wenn Sie sehen, dass einige der Tools durchweg schlechte Ergebnisse liefern, bedeutet das, dass etwas nicht stimmt ..... Und nach einer Weile wird es aufhören, mit Bitcoin zu arbeiten und anfangen, mit Franken zu arbeiten. Ein Beispiel. Aber alles in allem ist das nicht gut :-(
Alles Neue ist schon längst vergessen...
Die gleiche MGUA in Aktion, 1960 )
_________________________________________
Vielleicht kann mir jemand bei der Beantwortung meiner Frage helfen, denn ich bin ratlos und dumm
https://ru.stackoverflow.com/questions/1097982/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
Oder können Sie einfach mithelfen, indem Sie diesen Button drücken, damit er ganz oben erscheint?
Du verarschst mich.
Lesen Sie Ökonometrie.
https://otexts.com/fpp2/
Übrigens sind für die bekannte Vektormaschine Reshetov auch grafische Prozessoren nicht geeignet. Dies erfordert sowohl die Anzahl der Kerne als auch die Taktfrequenz des Kerns selbst, da der Hauptsuchalgorithmus nicht teilbar ist und auf einem einzigen Kern läuft. Die Erhöhung der Anzahl der Kerne erhöht nur die Menge der zu suchenden Daten. Das bedeutet, dass die Anzahl der Kerne es uns ermöglicht, eine größere Datei zu berechnen.
Bezüglich der Kapazität. Ich miete einen Server von Mile, bei dem ich nur für die Zeit seiner Arbeit bezahle. Als Ergebnis verwende ich Server mit Gesamtkosten 40k pro Monat, aber ich zahle für sie kaum zwei Rubel. Wenn also jemand Ressourcen zur Optimierung der Nutzung benötigt. Gerade die Verwendung eines Servers mit 32 Kernen hat mich davon überzeugt, dass es nicht ausreicht, viele kleine Kerne zu haben. Es ist notwendig, viele leistungsfähige Kerne zu haben, die mit denen einer CPU vergleichbar sind. Die Geschwindigkeit meines gehosteten Mail-Servers ist die gleiche wie die meines Desktop-Servers. Der Mail-Server kann die Datei einfach berechnen, wozu mein Heimcomputer nicht in der Lage ist. Aber es gibt keine Reduzierung der Optimierungszeit. In Bezug auf die Geschwindigkeit sind sie gleich!!!!!
Sie verarschen mich.
Lesen Sie Ökonometrie.
https://otexts.com/fpp2/
Habe ich dich in SA vermisst? :)
Was gibt es da zu lesen? Gachis, Arithmetik? Saisonalität? )) Ich weiß alles, was ich zu diesem Thema wissen muss...
Habe ich dich in SA vermisst? :)
Ökonometrie ist Blödsinn, was gibt es da zu lesen? Gachis, Aryms? Saisonalität? )) was ich darüber weiß...
SA?
geht es um die Umwandlung von Serien. Das ist also die Hauptsache, woran leiden Sie?
Micha, wirst du meine Frage auf der vorherigen Seite beantworten oder nicht?