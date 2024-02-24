Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1637
Außerdem ist TradingView in einem Browser der neue Standard für den Handel, MQLs haben die ganze Krypto-Sache bereits für immer verloren. Ich habe einem Händler gezeigt, wie man MT benutzt, er war einfach schockiert... Es ist, als würde man ein Grammophon aufziehen. Sie haben eine Webversion erstellt, aber EAs verboten )) Zirkus.
Ich hingegen kann nicht darauf warten, dass eine Kryptobörse mt hinzufügt, der Browser ist langsam. Ich denke bereits darüber nach, meinen eigenen Scalper Stack zu schreiben.
Auch ich habe lange darauf gewartet. Hier ist ein Link zum Download von MT5.
Ich handele mit BitForex, die gleichen Kurse wie BitMEX, Spread ist lächerlich, gibt es ein Demo-Konto direkt von MT, keine Notwendigkeit, an der Börse zu registrieren, präsentiert in Kürze)
Interessant
Ich habe eine Verschiebung der Moskauer Zeit im Verhältnis zur amerikanischen Zeit vorgenommen, d.h. ich habe die Verschiebung um 1 Stunde berücksichtigt. Und ich kann nicht verstehen, ob ich richtig betrachtet haben - sagen wir, im März haben sie +1 Stunde hinzugefügt, um November, so dass sie die gleiche Zeit wie wir haben würde, müssen Sie 1 Stunde von unserer Zeit subtrahieren (ohne Rücksicht auf die Korrekturkonstante)? Wenn Si hauptsächlich von Ausländern gehandelt wird, dann sollten wir uns an ihrer Zeit orientieren, da sie um 22 Uhr mit der Arbeit beginnen, so dass unsere Zeit im Sommer um eine Stunde verschoben werden sollte.
Die folgenden Diagramme zeigen die prozentuale Abweichung der Wahrscheinlichkeit der drei Zielpersonen von den Daten der Stichprobe in Abhängigkeit vom gewählten Wert des Prädiktors - in diesem Fall der Stunde.
Moskauer Zeit ohne Stundenkorrektur, das Gerät ist Si.
nach Anpassung
Und hier geht es nur darum, den Prädiktor in Teile auf einem "Gitter" aufzuteilen, um Bäume zu bilden.
Es ist nicht klar, ob 1 Prädiktor extern in mehrere aufgeteilt und bereits als 5 Prädiktoren eingespeist wird. Vielmehr wird dies nach wie vor intern in Form von vorberechneten Splitwerten durchgeführt. Und sie teilen sich nach Sektoren auf.
Ich stimme zu, dass dies effizienter ist als die Halbteilung im klassischen Baumalgorithmus.
