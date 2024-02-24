Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1632
Wow, du bist gut, du bist saukomisch)))
Mann, du wirst ja immer jünger..... Ich weiß, also hören Sie gut zu, ich sage es Ihnen zum vorletzten Mal (das letzte Mal wird ein Video sein). Wegen Leuten wie Ihnen möchte ich ein Video machen, damit ich nicht jedes Mal die Essenz der Existenz erklären muss. Es gibt ein kausales Modell der Preisbildung. Nicht zeitlich, sondern Ursache-Wirkung. Der Grund für die Preisänderung sind also die folgenden Faktoren.
Zunächst bilden die Optionisten die Erwartung des Marktes, indem sie das Lächeln der Volatilität verzerren. Entsprechend dieser Erwartung oder Internet (die Optiker können sich irren) gibt es dann ein Handelsvolumen mit einem Delta. Das Volumen zeigt die Anzahl der Teilnehmer an, das Delta gibt die Richtung des gehandelten Volumens + offenes Interesse an. Nur dann ändert sich der Preis entsprechend dem gehandelten Volumen, und nur dann ändern die Indikatoren die Werte, die Sie ALLE für die Preisvorhersage zu verwenden versuchen. Das heißt, Sie versuchen, die Ursache vorherzusagen. Nun, wer von uns ist nicht in der know????
Sie haben all diese Daten für SI, aber haben Sie sie auch für Bitcoin? Also nicht pi...di.... Du gehst mir auf die Nerven. Lernen Sie die Grundlagen, meine Herren..... Deshalb funktioniert mein Ansatz, im Gegensatz zu Ihrem. Ihre Arbeit kann auch praktikabel sein, aber wenn sie nicht auf dem oben genannten Modell basiert, ist die Wahrscheinlichkeit von Zufälligkeiten in Ihrer Arbeit hoch. Haben Sie Fragen?
keine Fragen gestellt ))
keine Fragen gestellt ))
Nun, dann bauen Sie darauf auf und Sie werden glücklich sein. Und was Max uns über Ökonometrie gezeigt hat, ist auch ein Thema, wenn man von Anfang an mit den richtigen Daten arbeitet.
Das ist hier, denken Sie daran, jetzt habe ich CI gesammelt. Das heißt, am Ende wird der TS OI+Volumen+Delta sein. Das Einzige, was fehlt, ist ein Lächeln. Aber der Trick des Lächelns liegt nicht im Lächeln selbst, sondern in seiner Veränderung. Das Lächeln ist nicht möglich, automatisch in der TC zu bekommen und das ist, warum ich einen Job offiziell in einem Investmentfonds zu bekommen, so dass mit Hilfe der lokalen Programmierer (die sicherlich in den Fonds sind) zu starten, um zusätzliche Daten zu bekommen, nicht nur ein Lächeln, und vielleicht etwas anderes, dann werde ich live..... Ich werde mir eine Kuh kaufen, die Milch gibt :-)
Und dann hatte ich es satt, meine Zeit mit einfachen Aufgaben zu vergeuden, für die ein normaler Proger 5 Minuten aufwendet, und ich bin ein paar Wochen dabei. Sad......
Sagen Sie mir nur, wie unbedeutende Volumina bei Optionen irgendetwas auf unserem Markt beeinflussen können?
Sagen Sie mir, wie können unbedeutende Optionsvolumina irgendetwas in unserem Markt beeinflussen?
Sie prägen die Markterwartungen von Natur aus. SI-Optionen prägen die Markterwartungen für dieses bestimmte Instrument. Das ist es, was Optionshändler über den zukünftigen Preis des Basiswerts denken. Ob sie richtig denken oder nicht, ist nicht bekannt, aber ihre Erwartungen sind durch die Smile-Kurve und die Positionen der Option bekannt. Dann wird das Positionsvolumen entsprechend dieser Erwartung gehandelt oder nicht. Niemand hat behauptet, dass es so einfach ist. Verwenden Sie einfach diese Daten und Blick auf den Markt von diesem Standpunkt aus, erhalten Sie in einer Gruppe von Fachleuten, die auch gegenseitig betrügen und versuchen, zu betrügen, aber nicht verwenden diese Informationen, die Sie nur Roulette spielen. IMHO natürlich.
Hier ist ein Tipp. Folgen Sie im Laufe des Tages dieses Brett, auch wenn durch das Pfund, auch mit einer Verzögerung von 15 Minuten für freie Benutzer und bei Geschicklichkeit werden Sie äußerst überrascht sein, wie es sich herausstellt, alles ist einfach.
Dieser Bildschirm ist für die Pfund-Option an der CME, wenn ich mich nicht irre. Die schwarze Linie ist der aktuelle Streik. Pfeile für die Balkenverstellung. Das heißt, Änderungen des Wertes der Optionen
Ich möchte die Optionsdaten selbst nutzen. Vielleicht funktioniert es, weil sie es sagen - Psychologie, nicht Logik.
Informationen zu Optionen erhalten Sie über Quick, ich würde dort auch gerne Handelsaufträge erteilen, aber das kostet Geld - keine Lust auf eine Zusammenarbeit?