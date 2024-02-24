Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1467
Senkai... Ich glaube auch, dass es einen Gral gibt, den man nicht essen kann.
Ich will mich betrinken, "scheiß drauf" sagen und zurück in das Matrix-Bad der nährenden Flüssigkeit gehen... oder es wird passieren:
eine Art Wutanfall :)
das ist seltsam :)
Das Seltsamste ist, dass alle Individuen in der Population die gleiche Kurve (oder eher gerade) auf AOS auch halten, nur der Steigungswinkel ist anders, es stört die Hölle aus mir heraus, also gibt es keinen Sitz hier, sonst sollte es einen Tropfen auf AOS geben, wenn es einen Sitz gibt
Nach und nach werden hier Yusufs Anhänger geboren :)
Das Seltsamste ist, dass alle Individuen in der Population die gleiche Kurve (oder eher eine gerade Linie) auf Oos haben, nur der Neigungswinkel unterscheidet sich, das beunruhigt mich am meisten, also gibt es keine Anpassung, sonst sollte es einen Tropfen auf Oos geben, wenn es eine Anpassung gibt
der Teufel steckt im Detail, die Vorverarbeitung kümmert sich um alles, und die Genetik ist nur für die Signalverarbeitung zuständigDie Anzahl der Angebote verwirrt mich, denn ich glaube, es sind zu viele. Dann müssen wir auf Slippage, Spreads usw. achten.
Ich sehe ein persönliches Schreiben voraus, das aus allen Nähten platzt, mit Fragen wie "Und wie viel? Und wo? Und gib!"
Diese Fragen sind mir schon nach ein paar unbedeutenden Fragen ausgegangen)
Wenn Sie nicht wissen, was Sie damit machen sollen, können Sie fragen: "Was wollen Sie damit machen?
Mit historischen Daten ist alles möglich. Mit MO können Sie 10 Dollar in eine Milliarde verwandeln.
MO ist nicht für den Devisenhandel geeignet.
Natürlich, wenn Sie es sagen.
das ist fantastisch, ja ja...
Bei der echten funktioniert das nicht. Wahrscheinlich ein Fehler irgendwo ...