Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2437
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hier habe ich meine Screenshots gefunden und kommentiert https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page994#comment_7904395
Meistens ist es wie im ersten Bild, d.h. die Vorhersage ist fast eine horizontale Linie.
Manchmal wie auf dem zweiten Bild...
in blauer und weißer Schrift habe ich geschrieben, genau das NICHT zu tun, was Sie tun!!!!!!!!!!!
Es ist in russischen Buchstaben geschrieben, also was gibt es da nicht zu verstehen?
OK...
Und bei der Entropie verstehe ich es immer noch nicht, sie kann hier nicht auf diese Art von Regelmäßigkeiten angewendet werden, Entropie ist für zyklische Zeitreihen, die zum Beispiel durch Harmonische beschrieben werden können, wenn ich mich nicht irre.
es gibt keine Muster auf dem sb, welche andere Art? Die Summe Ihrer Werte ergibt 0 minus die Spanne.
Das war's, ich bin fertig mit den Erklärungen, ich habe es satt.
und ein Haufen Unangepasster hat sich wieder versammelt, wie in einem Irrenhaus.
Ich habe in blauer und weißer Schrift geschrieben, wie man genau das, was Sie tun, NICHT tun sollte!!!!!!!!!!!
Es ist in russischen Buchstaben geschrieben, also was gibt es da nicht zu verstehen?
Aber Bildschirmfotos sind nichts. Das Signal hat 200-500 Trades überlebt - das ist, was wir brauchen. Aber Screenshots sind für den Anfang gut genug.
Ich wiege die Transplantate nicht, da ich sie nicht in meiner "Wissensbasis" habe. Noch nicht, ich habe alles in Form von Bildern gemacht, wie eine Person...
Was die Breite der Zone betrifft, so müssen Sie das ganze Konzept offenlegen, ich werde die Essenz erzählen, ohne Details zu verraten, nur weil es lang ist...
Wir haben ein aktuelles Muster (letzte n Preise oder was auch immer)
In der "Wissensdatenbank" suche ich nach denselben Mustern und sehe, wie sie zustande gekommen sind.
Natürlich muss ich die Muster in einen normalisierten Koordinatenbereich übersetzen.
Wir erhalten eine Art Chaos in den Bahnen der Muster, nichts Interessantes...
Nur eine Anmerkung: So versuchen Sie, Ihre Trends, ZZ und andere Dinge vorherzusagen (blaue Elipsen).
Du bringst das reinste Chaos durcheinander.
Okay, weiter so, aber ist das ein Chaos? Wenn wir es mit dem menschlichen Auge betrachten, können wir feststellen, dass es eine gewisse Konsistenz in allen drei Flugbahnen gibt, nämlich die Zone, von der der Preis in allen drei Fällen nach unten abprallt
Der Algorithmus führt diese Suche automatisch durch.
Die Antwort auf die Frage :
Dies ist die Breite der gefundenen Zone, sie ist aus objektiven Gründen ständig unterschiedlich.
Dann übertragen wir die gefundene Zone von den normalisierten Koordinaten zurück auf die absoluten Koordinaten und erhalten die erwartete Rückprallzone
So einfach ist das))
ps Je intelligenter der Algorithmus für die Suche nach Mustern im Unternehmensregister und je umfangreicher das Unternehmensregister selbst ist, desto intelligenter ist der Roboter
Ich werde nicht lügen, es ist viel los! Eh, einfach so und alle Strategien zusammenführen. Vielleicht könnten wir eine Art Stiftung gründen...
Heutiger Euro-Aufschlag 5 Min.
Es gab 5 pd/sp-Zonen
3 Zonen funktionierten gut, eine gab einen kleinen Rückschlag, eine funktionierte überhaupt nicht
Ich habe die Pfeile für die "besonderen" gezeichnet.
Gestern gab es drei Zonen, alle drei funktionierten, heute funktionierten 3 von 5
Das sind 6 gegen 2.
Ich glaube nicht, dass es möglich ist, allein Geld zu verdienen, das ist alles Schwindel.
Nur gemeinsam ist man hart im Nehmen :-)
Heute
4 funktionierten, 2 nicht.
In drei Tagen funktionierten 10 Zonen, während 4 nicht funktionierten...
Nennen Sie mir jemanden, der besser im Aufbau von Levels ist, auch wenn es nicht so automatisch ist wie bei mir...
Also, wer ein Gehirn hat, soll es benutzen...
Hilfe bei der Installation und Einrichtung eines Stapels von Dateien. Hier sind 3 Dateien aus dem Stapel für Sie. Und telepathisch den Rest lernen und dir beibringen, wie man es installiert... Sie sind witzig))
und das große, große Geheimnis ist in 2 Minuten gefunden https://github.com/kartikmadan11/MetaTraderForecast