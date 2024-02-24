Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1468
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Nun, der Teufel steckt im Detail, die Vorverarbeitung erledigt wahrscheinlich alles von selbst, und die NS-Genetik ist nur für die Signalverarbeitung bereits
Es scheint, dass das, was man ins Netz einspeist, auch das ist, was man am Ausgang erhält...
Das Gitter kann keine Süßigkeiten aus Schafen machen (ich bin mir in letzter Zeit über nichts sicher)
das ist fantastisch, ja ja...
Antwort
19 Jahre alt, Ausbildung von 2007 bis 2009, vorwärts - Rest des Weges
Es scheint, dass das, was man ins Netz einspeist, auch das ist, was man bekommt...
das Gitter kann keine Süßigkeiten aus Hafer machen (ich bin mir in letzter Zeit wohl über nichts mehr sicher)
Nicht in irgendeiner Form, weder gekocht noch gebacken
Antwort an
19 Jahre, Ausbildung von 2007 bis 2009, vorwärts - der Rest sind beide Wege
Es wäre interessant, Statistiken über den Handel zu haben - wann, wie lange, usw.
Es ist doch in Ihrem Signal enthalten, oder? Ich werde auf weitere Statistiken warten müssen.
Es wäre interessant, Statistiken über den Handel zu haben - zu welchem Zeitpunkt, wie lange, usw.
Es ist in Ihrem Signal, richtig? Ich werde auf weitere Statistiken warten müssen.
In zwei Wochen wird es einen Monat des Testens sein (die ersten beiden Geschäfte habe ich manuell geöffnet, um zu überprüfen), so dass der Beginn der 24. April, und 24. Mai wird es möglich sein, eine ungefähre Schlussfolgerung zu machen
Wenn jemand zufällig eine MetaTraderR-Bibliotheksdatei hat, schicken Sie sie mir bitte zu.
Viel Glück!
Wenn jemand zufällig eine MetaTraderR-Bibliotheksdatei hat, schicken Sie sie mir bitte zu.
Viel Glück!
https://www.mql5.com/ru/code/17468
So etwas in der Art?
https://www.mql5.com/ru/code/17468
Nein. Die Metakvot-Bibliothek wurde mit dem neuen Build von MT5(2005) angekündigt, wenn ich mich nicht irre. Ein Thread mit einer Diskussion, die sie gerade gelöscht haben.
Nein. Die Metakvot-Bibliothek wurde mit dem neuen Build von MT5(2005) angekündigt, wenn ich mich nicht irre. Der Thread, der gerade gelöscht wurde.
google cache findet das gelöschte Thema immer noch, ich weiß nicht, ob google angehängte Dateien zwischenspeichert