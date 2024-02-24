Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1468

Maxim Dmitrievsky:

Nun, der Teufel steckt im Detail, die Vorverarbeitung erledigt wahrscheinlich alles von selbst, und die NS-Genetik ist nur für die Signalverarbeitung bereits

Es scheint, dass das, was man ins Netz einspeist, auch das ist, was man am Ausgang erhält...

Das Gitter kann keine Süßigkeiten aus Schafen machen (ich bin mir in letzter Zeit über nichts sicher)

 
Andrej Dik:

das ist fantastisch, ja ja...

19 Jahre alt, Ausbildung von 2007 bis 2009, vorwärts - Rest des Weges

 
Hallo zusammen, über die fabelhaften Ergebnisse dieses Neurogeräts. Aus dem Video können Sie ersehen, dass der Lernabschnitt nicht am Anfang, sondern in der Mitte der Feedbackschleife liegt. Ich glaube nicht, dass dies aufgrund der zeitlichen Abfolge wirklich möglich ist. Nehmen Sie die Untergliederung im zeitlichen Kontext vor, und zwar. Ausbildung-Test-EPD. DASS die zeitliche Abfolge eingehalten wird. Mal sehen, was das Ergebnis ist.
Andrej Dik:

Nicht in irgendeiner Form, weder gekocht noch gebacken

Iwan Butko:

19 Jahre, Ausbildung von 2007 bis 2009, vorwärts - der Rest sind beide Wege

Es wäre interessant, Statistiken über den Handel zu haben - wann, wie lange, usw.

Es ist doch in Ihrem Signal enthalten, oder? Ich werde auf weitere Statistiken warten müssen.

 
Maxim Dmitrievsky:

Es wäre interessant, Statistiken über den Handel zu haben - zu welchem Zeitpunkt, wie lange, usw.

Es ist in Ihrem Signal, richtig? Ich werde auf weitere Statistiken warten müssen.

In zwei Wochen wird es einen Monat des Testens sein (die ersten beiden Geschäfte habe ich manuell geöffnet, um zu überprüfen), so dass der Beginn der 24. April, und 24. Mai wird es möglich sein, eine ungefähre Schlussfolgerung zu machen

 

Wenn jemand zufällig eine MetaTraderR-Bibliotheksdatei hat, schicken Sie sie mir bitte zu.

Viel Glück!

 
Vladimir Perervenko:

Wenn jemand zufällig eine MetaTraderR-Bibliotheksdatei hat, schicken Sie sie mir bitte zu.

Viel Glück!

Etwa so?
mt-R
Elibrarius:
So etwas in der Art?
Nein. Die Metakvot-Bibliothek wurde mit dem neuen Build von MT5(2005) angekündigt, wenn ich mich nicht irre. Ein Thread mit einer Diskussion, die sie gerade gelöscht haben.

 
Vladimir Perervenko:

Nein. Die Metakvot-Bibliothek wurde mit dem neuen Build von MT5(2005) angekündigt, wenn ich mich nicht irre. Der Thread, der gerade gelöscht wurde.

google cache findet das gelöschte Thema immer noch, ich weiß nicht, ob google angehängte Dateien zwischenspeichert

