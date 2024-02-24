Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1464
Stören Sie nicht die Kommunikation der Menschen, sondern bauen Sie wieder Gurken an
Asaulenka, willst du einen Krieg? Du wirst auf die Knie fallen und um Vergebung bitten, wenn du begreifst, was dort steht (vielleicht in deinem nächsten Leben).
Sie gehören in einen Kindergarten. Angemessene Erwachsene verhalten sich nicht auf diese Weise.
Oh, mein guter Mann.
Autsch, guter Mann.
Ein Erwachsener, der sich in einem solchen Zustand befindet, sollte einen Psychiater aufsuchen.
Sind Sie ein Arzt oder ein Pädagoge?
Maxim, ich habe Ihre Neuromachine in die Finger bekommen, die Optimierung ist nur einen Monat lang, der erste Treffer war im Januar, ich habe die Ergebnisse für Februar überprüft
Niemals!
Ich habe es implementiert und besitze jetzt drei Maschinen: Ich werde Ihre, meine und die von Andrey benutzen (er verspricht, es am Montag zu starten).
Du bist jetzt ein Maschinist :)
das ist fantastisch, ja ja...