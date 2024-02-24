Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1464

Neuer Kommentar
 
Maxim Dmitrievsky:

Stören Sie nicht die Kommunikation der Menschen, sondern bauen Sie wieder Gurken an

Du stehst im Weg, du hast das Thema in eine Possenreißerei verwandelt.
 
Maxim Dmitrievsky:

Asaulenka, willst du einen Krieg? Du wirst auf die Knie fallen und um Vergebung bitten, wenn du begreifst, was dort steht (vielleicht in deinem nächsten Leben).

Sie gehören in einen Kindergarten. Erwachsene verhalten sich nicht auf diese Weise.
[Gelöscht]  
Yuriy Asaulenko:
Sie gehören in einen Kindergarten. Angemessene Erwachsene verhalten sich nicht auf diese Weise.

Oh, mein guter Mann.

 
Maxim Dmitrievsky:

Autsch, guter Mann.

Ein Erwachsener in Ihrem Zustand und mit Ihren Symptomen sollte einen Psychiater aufsuchen.
[Gelöscht]  
Yuriy Asaulenko:
Ein Erwachsener, der sich in einem solchen Zustand befindet, sollte einen Psychiater aufsuchen.

Sind Sie ein Arzt oder ein Pädagoge?

 
 
Maxim Dmitrievsky:


Maxim, ich habe Ihre Neuromachine in die Finger bekommen, die Optimierung ist nur einen Monat lang, der erste Treffer war im Januar, ich habe die Ergebnisse für Februar überprüft

Niemals!

Ich habe es implementiert und besitze jetzt drei Maschinen: Ich werde Ihre, meine und die von Andrey benutzen (er verspricht, es am Montag zu starten).

 
Iwan Butko:

Maxim, ich habe Ihre Neuromachine in die Hände bekommen, die Optimierung ist nur einen Monat lang, der erste Fang war im Januar, ich habe die Ergebnisse für Februar überprüft

Niemals!

Ich habe drei Maschinen in meinem Besitz: Ich werde Ihre, meine und die von Andrey benutzen (er verspricht, sie am Montag zu starten).

Du bist jetzt ein Maschinist :)

 
Aleksey Vyazmikin:

Du bist jetzt ein Maschinist :)


 

das ist fantastisch, ja ja...

1...145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471...3399
Neuer Kommentar