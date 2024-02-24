Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1465

Guten Tag!
Welche Fortschritte wurden im Maschinenraum erzielt?
Gibt es Fortschritte?
Wo kann ich einen fertigen Bot mit KI herunterladen, zumindest eine Testversion.

 
das ist fantastisch, ja ja...

Zu schön, um wahr zu sein. Ich warte auf das Signal. Interessant, die Überprüfung des realen Handels zu sehen...
 
Zu schön, um wahr zu sein. Ich warte auf das Signal. Interessant, einen Test des realen Handels zu sehen...

Ich habe versucht, Pfund, Yen, Franken, Neuseeland, Kanadier, Aussie, Bitcoin und Ether..... es nicht wirklich wichtig, was zu handeln, die Ergebnisse sind die gleichen ... ich werde es mit Öl, Gas, Aktien und

Also... ich habe es versucht, Öl, Gas, Indizes - das Gleiche...

es ist wie ein Zaubertrick... Sieht aus, als hätte ich die Matrix gehackt.

und, Kontrollschuss... Zwei Monate Studie von Anfang 2018 und Test bis heute...


 
Was geben Sie in die Eingabe ein? Und was unterrichten Sie (mit oder ohne Lehrer)?
 
Was geben Sie in die Eingabe ein? Und was unterrichten Sie (mit oder ohne Lehrer)?

beim Eintritt - Preise, kein Lehrer, keine Validierung

Transformator? Transformator? :)

also eindeutig kein rl

 
beim Eintritt - Preise, kein Lehrer, keine Validierung

Preise - Inkremente vom aktuellen Preis ein paar Balken zurück, um wie viel? Nur eigener Preis oder auch in anderen Währungen?
 
Preise - Inkremente von der aktuellen ein paar Balken zurück, um wie viel? Nur für den Preis oder auch für andere Währungen?

kann keine Informationen preisgeben oder das Universum wird wieder in sich selbst zusammenfallen.... Wissenschaftlern zufolge geschieht dies alle 13 Milliarden Jahre.

 
Transformator? Transformator? :)

Nun, es ist kein RL.

Was ist RL?

 
kann keine Informationen preisgeben oder das Universum wird wieder in sich selbst zusammenfallen.... Wissenschaftlern zufolge geschieht dies alle 13 Milliarden Jahre.

Dann werden wir auf das Signal warten.
