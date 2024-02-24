Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1465
das ist fantastisch, ja ja...
Zu schön, um wahr zu sein. Ich warte auf das Signal. Interessant, einen Test des realen Handels zu sehen...
Ich habe versucht, Pfund, Yen, Franken, Neuseeland, Kanadier, Aussie, Bitcoin und Ether..... es nicht wirklich wichtig, was zu handeln, die Ergebnisse sind die gleichen ... ich werde es mit Öl, Gas, Aktien und
Also... ich habe es versucht, Öl, Gas, Indizes - das Gleiche...
es ist wie ein Zaubertrick... Sieht aus, als hätte ich die Matrix gehackt.
und, Kontrollschuss... Zwei Monate Studie von Anfang 2018 und Test bis heute...
Was geben Sie in die Eingabe ein? Und was unterrichten Sie (mit oder ohne Lehrer)?
beim Eintritt - Preise, kein Lehrer, keine Validierung
Transformator? Transformator? :)
also eindeutig kein rl
beim Eintritt - Preise, kein Lehrer, keine Validierung
Preise - Inkremente von der aktuellen ein paar Balken zurück, um wie viel? Nur für den Preis oder auch für andere Währungen?
kann keine Informationen preisgeben oder das Universum wird wieder in sich selbst zusammenfallen.... Wissenschaftlern zufolge geschieht dies alle 13 Milliarden Jahre.
Transformator? Transformator? :)
Nun, es ist kein RL.
Was ist RL?
kann keine Informationen preisgeben oder das Universum wird wieder in sich selbst zusammenfallen.... Wissenschaftlern zufolge geschieht dies alle 13 Milliarden Jahre.