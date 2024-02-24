Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1459
Zur Marktvolatilität...
Ich versuche, Les zu trainieren, mit festen TP/SL zu handeln.
Ich sah einen interessanten Backtest (d.h. passend zur Geschichte)
Vor dem 17. Januar 2017 brachte die Einstellung TP=120 und SL=80 gute Gewinne, danach funktionierte sie nicht mehr. Offensichtlich hat sich die Amplitude der Kursbewegungen verändert, z. B. hat der Kurs nicht mehr 120 Punkte erreicht, nachdem er im Jahr 2016 ähnliche Werte erreicht hatte. Die Vorwärtsbewegung verlief in etwa so wie im gesamten Jahr 2017, d. h. 50/50
höchstwahrscheinlich wurde es auf Rauschen umtrainiert, wobei die Trendkomponente verloren ging.
Wenn wir auf Trends umschulen, kehrt sich das Verhältnis um.
Ich verstehe nicht, was es damit auf sich hat, es ist immer so (wenn es selbst trainiert wird, ohne Kontrolle).
hier ist die 2. Art der Umschulung (im Trend). Übertrainiert in die richtige und falsche Richtung (gleiches Muster)
Ab 2019.03 Ausbildung
Wissen Sie, wie Sie am einfachsten unterrichten können? Sie bilden einen Trend, zum Beispiel auf dem Tagesdiagramm. Sie suchen nach einem normalen linearen oder polynomialen Diagramm, trainieren die Hälfte davon, und die andere Hälfte sollte genauso gut sein. Solange der Trend anhält (Sie überprüfen Abweichungen vom Trend), handeln Sie mit dem Bot weiter.
Ich gehe in die andere Richtung.
Ich bilde keine Trends, ich habe eine Ausbildung bei einem Lehrer, jeder Balken wird markiert, ob er TP oder SL erreicht. Ich habe es nicht geschafft, sie zu analysieren, ich werde versuchen, es selbst zu tun.
In meinem Fall kann man deutlich sehen, dass nach dem 17.01.2017 der TP seltener erreicht wurde oder der SL häufiger erreicht wurde.
Ich grabe in die andere Richtung.
Ich bilde keine Trends, ich habe Training mit einem Lehrer, jeder Balken wird markiert, ob er TP oder SL erreicht. Ob Trend oder Flaute - der Wald soll es selbst herausfinden.
In meinem Fall kann man deutlich sehen, dass nach dem 17.01.2017 der TP seltener erreicht wurde oder der SL häufiger erreicht wurde.
Ich glaube nicht, dass es eine zu große Ehre ist, den Wald das selbst regeln zu lassen.Entweder gibt es ein Merkmal, das für den Trend verantwortlich ist, oder es gibt keins.
wie der Wald sich selbst regeln wird, ist das nicht zu viel der Ehre?Entweder gibt es einen Chip, der für diesen Trend verantwortlich ist, oder nicht.
ein Dutzend Balken von verschiedenen TFs enthalten diese Art von Informationen.
das ist unwahrscheinlich.
Das glaube ich nicht.
Im Allgemeinen erinnert sich der Wald einfach an die Muster dieser 10 Takte und wird sich in einer engen Situation ähnlich verhalten.
Es ist schade, dass sie sich auch an den Lärm erinnern wird.
Im Allgemeinen erinnert sich der Wald an die Muster dieser 10 Takte und verhält sich in einer engen Situation ähnlich.
Nein, so funktioniert das nicht. Du wirst so enden wie Yusuf (d.h. wie immer). Die Ökonometrie hat nicht umsonst Typen entwickelt, denn niemand kann sich bei so kleinen Stichproben an etwas erinnern.
Trends und andere Komponenten werden hervorgehoben. Danach verbleiben Nichtlinearitäten, die durch NS gespeist werden. D.h. es ist eine mehrschichtige Torte (mindestens 2-schichtig)was all die asaiulenks und andere abtun - das sind erbärmliche Leute, die nicht einmal ein Buch gelesen haben
Nein, so funktioniert das nicht. Du wirst so enden wie Yusuf (d.h. wie immer). Die Ökonometrie hat nicht umsonst Typen entwickelt, denn niemand erinnert sich an etwas aus so kleinen Stichproben.
Trends und andere Komponenten werden hervorgehoben. Danach verbleiben Nichtlinearitäten, die durch NS gespeist werden. Es handelt sich also um eine mehrschichtige Torte (mindestens 2-schichtig).
Im Allgemeinen ist es natürlich notwendig, verschiedene Indizes auszuprobieren und das Ergebnis zu beobachten. Möglicherweise werde ich zu gegebener Zeit auch Trendindikatoren verwenden. Ich habe auch Zigzag ausprobiert, aber 32% klappten nicht so wie bei Alexey ( Wahrscheinlich hat er eine Art spezielles ZZ, oder er macht Peep.