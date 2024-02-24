Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 726
Starten Sie ein Thema und zeigen Sie die Ergebnisse mit einer vollständigen Beschreibung der Ein- und Ausgänge, der verwendeten Software usw. Wer hält Sie auf?
Nein, ich persönlich werde keine unsichere VR vorhersagen. Und alle meine Versuche, ihn zumindest auf einen quasi-stationären Zustand zu bringen, scheiterten.
Finita la comedy.
Aber wenn man erkennt, dass die Sache Blödsinn ist, muss jemand, der sich lange genug mit dem NS beschäftigt hat, hier einfach die Ergebnisse darlegen, dass die Leute andere Wege gefunden haben, anstatt auf einem Platz herumzutrampeln.
Die Dankbarkeit der Menschen wird sein Lohn sein, denn im NS wird er kein Geld finden.Wo ist das Geld???? Die Antwort liegt in den "Schwänzen" der Verteilungen. Im "Gedächtnis" des nicht markovianischen Prozesses. ALLE.
Die Frage ist gut, aber sie bedarf der Klärung - in welchem Teil der Kerze?
Nein, ich persönlich werde keine unsichere VR vorhersagen. Und alle meine Versuche, ihn wenigstens auf einen quasi-stationären Zustand zu bringen, sind gescheitert.
Werden Sie den Stillstand vorhersagen? )))) Pad stalom)).
In einer Kerze oder so... Rena, du musst diese Schwänze ohne die Kerzen sehen! Sie leuchten wie Sterne in der Nacht.
Nimmst du ein stationäres? ))) Pad stal.))
Ich auch.
Alexander, "Provokateur" ist Ihre zweite Berufung (nach Mathematik). Oder ist es Ihr erstes?)
Nee, ich bin ein alter Grailer für müde Wanderer.
alles steckt im Gegentrend fest.
der Schwanz ist eine Korrektur, nichts weiterund wenn man sich die Kreuze ansieht, ist da überhaupt nichts
Möchten Sie die Rolle des Messias übernehmen?
Der Messias hier ist@podotr. Und ich gebe einfach Hoffnung und einige Algorithmen.