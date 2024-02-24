Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2433
Implementierung eines Algorithmus, der auf den Prinzipien der "Wissensbasis" Version 1.0.0 basiert :)
Wie wird die Breite und Höhe der "Zone" definiert?
Wie gewichten Sie die Reaktion der Regeln von der Basis aus?
Ich gewichte die Regeln nicht, da ich sie nicht in der "Wissensdatenbank" habe. Noch nicht, ich habe alles in Form von Bildern gemacht, wie eine Person.
Wie für die Breite der Zone, müssen Sie das gesamte Konzept zu offenbaren, werde ich die Essenz sagen, ohne die Details zu offenbaren, nur weil es eine lange Zeit ist ...
Wir haben ein aktuelles Muster (letzte n Preise oder was auch immer)
In der "Wissensdatenbank" suche ich nach denselben Mustern und schaue, wie sie zustande gekommen sind.
Natürlich muss ich die Muster in einen normalisierten Koordinatenbereich übersetzen.
Wir erhalten eine Art Chaos in den Bahnen der Muster, nichts Interessantes...
Nur eine Anmerkung: So versuchen Sie, Ihre Trends, ZZ und andere Dinge vorherzusagen (blaue Elipsen).
Du bringst das reinste Chaos durcheinander.
Okay, weiter so, aber ist das ein Chaos? Wenn wir es mit dem menschlichen Auge betrachten, können wir feststellen, dass es eine gewisse Konsistenz in allen drei Trajektorien gibt, nämlich die Zone, von der der Preis in allen drei Fällen nach unten abprallt
Der Algorithmus führt diese Suche automatisch durch.
Die Antwort auf die Frage :
Wie wird die Breite und Höhe der "Zone" bestimmt?
Es ist die Breite der gefundenen Zone, und sie ist aus objektiven Gründen immer unterschiedlich.
Außerdem übersetzen wir die gefundene Zone von normalisierten Koordinaten in absolute Koordinaten zurück und erhalten die erwartete Rückprallzone
So einfach ist das))
ps Je intelligenter der Algorithmus für die Suche nach Mustern im Unternehmensregister und je umfangreicher das Unternehmensregister selbst ist, desto intelligenter ist der Roboter
Der Ansatz ist interessant.
Die Hauptsache ist, dass es einfach und klar ist. Außerdem kann man sich unabhängig von den Zeitrahmen machen, d.h. man kann ein Muster auf dem täglichen und auf dem minütlichen Zeitrahmen verwenden.
Wäre es nicht einfacher, Ihre Reihen mit Entropie zu messen und zu verstehen, was da ist?
Was hat die Entropie damit zu tun?
die Vorhersehbarkeit der Serie
Du verstehst überhaupt nichts, lies meinen Beitrag aufmerksam.
Ich habe dies vor einem halben Jahr oder mehr durch Clustering erreicht. Ihre Konstruktionen sind hypothetisch, bei neuen Daten wird es anders aussehen, denn Sie haben sich noch nicht einmal mit der Entropie befasst, die sich nicht von der von jenen unterscheidet.Ich glaube, ich habe sogar Bündel derselben Cluster mit bestimmten "Zonen" gezeigt, in denen die anhängigen Aufträge platziert wurden. Ich habe einen Bot geschrieben, ihn im Tester geprüft und er ist leider ausgefallen
Der Algorithmushat seit mehr als 2 Monaten keine neuen Daten mehr gesehen, er trifft Entscheidungen auf der Grundlage ziemlich veralteter Daten, aber er scheint mir ziemlich angemessen zu sein...
Hier ist das heutige EUR 5-Minuten-Chart.
Die eurve ist der 5-Minuten-Chart von heute).