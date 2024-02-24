Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 145
Ich stimme zu, dass es ein Problem ist, ich bin schon seit Wochen darüber ergraut...
Was bedeutet es, je weiter man zurückblickt, desto abhängiger sind die benachbarten Beobachtungen. ? das macht keinen Sinn...
Und das mit dem Aufschlitzen, bitte, das verstehe ich auch nicht ...
Gut. Zu Ihrem Beispiel.
Oh!!! das ist anders, jetzt ist alles kristallklar :)
1) Sie können die Fenstergröße mehrmals verkleinern, dann werden die Abschnitte in jedem Slice weniger ähnlich sein
2) Sie können diePausen so weit wie möglich erhöhen, was auch ein wenigGlättung beseitigen würde
Als Erstes müssen Sie festlegen, welche Art von Prognosehorizont Sie benötigen. Daraus ergibt sich die Tiefe der Geschichte, die Sie untersuchen müssen.
Betrachten Sie Trendcharts mit einer Tiefe von 3000, 1000, 300 und 150 Balken (AUDUSD/H1).
Ich habe die Bilder in umgekehrter Reihenfolge eingefügt.
Und bei 3000 Takten ist die Richtung "Aufwärts".
Für kürzere
Wenn ich an einem Prognosehorizont von 24 Takten (einem Tag) interessiert bin, brauche ich nicht 3000 Takte rückwärts zu betrachten. 300 Balken würden ausreichen.
Viel Glück!
Ich halte die Idee, 24 Schritte im Voraus zu prognostizieren, für fragwürdig.
Sowohl bei der Klassifizierung als auch bei der Regression sollten Sie immer genau EINEN Schritt voraussagen, aber zum Beispiel auf H1, H4 und D1. Wenn wir auf H1 handeln, erhalten wir Vorhersagen für 4 und 24 Schritte vorwärts für H1.
Idealerweise sollte die TF künstlich aus dem zugrunde liegenden Quotienten gebildet werden. In meinem Beispiel laden wir H1 und nehmen keine anderen aus dem Terminal. Mit diesem Ansatz erhalten wir D1 nicht in Verbindung mit 00:00 Uhr, sondern genau 24 Stunden vor der aktuellen Stunde
Das hängt davon ab, was wir prognostizieren. Eine 24-Stunden-Trendvorhersage ist zum Beispiel recht zufriedenstellend (die Kurve ist sehr glatt). D.h. wenn Sie die FORM der Kurve sehen wollen , ohne besondere Anforderungen an die Genauigkeit.
Ansonsten ist Ihr Beispiel (prinzipiell) absolut korrekt. Und die Option des gleitenden Zeitfensters (24 Stunden) ist ebenfalls sehr praktikabel. Vieles hängt von den Details ab.
Viel Glück!
Kurze Frage...
Ich habe eine Preisverteilung, d. h. einen regelmäßigen Vektor, erstellt, und ich erhalte eine Art Marktprofil, aber kann ich ein echtes Volumenprofil erstellen, d. h. den Preis mit dem Volumen in der Verteilung verknüpfen?
Es gibt Indikatoren, die aus Preis und Volumen ein allgemeines Diagramm erstellen. Und die Verteilung kann dafür berechnet werden. Zum Beispiel den Chaikin-Oszillator oder einige andere Indikatoren im Ordner Indikator/Volumen. Bei Devisen handelt es sich jedoch um Tick-Volumina und nicht um reale Volumina, die zwar miteinander korrelieren, aber dennoch schlecht sind; es ist besser, nach realen Börsenvolumina zu suchen.
Ich handle nicht mit Devisen, ich bin nicht einmal mit Metatrader vertraut :)
Ich würde gerne mit verschiedenen Profilen in P experimentieren, ich verstehe nur nicht, wie man eine Verteilung von zwei Vektoren erstellt
Es muss nicht unbedingt das Volumen sein, es ist ein Anfang. Sie können alles in das Profil eingeben, aber es muss mit dem Preis verbunden sein, und das bedeutet zwei Vektoren