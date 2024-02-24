Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 144
Ich habe über alternative Wege der Preiseinspeisung ins Netz nachgedacht, und mir ist aufgefallen, dass fast alle erfolgreichen Trader Niveaus handeln, die nicht nur die Reihe der jüngsten Preiswerte berücksichtigen, sondern auch den Teil des Charts, der in der Vergangenheit zu den gleichen Preisen lag.
Wenn man darüber nachdenkt, tauchen eine Menge Probleme auf, ich frage mich, wer etwas Ähnliches gemacht hat, ich würde gerne darüber diskutieren...
Ich habe diesen Ansatz erst einmal auf Eis gelegt, aber ich finde ihn vielversprechend...
Ich habe meine Aufmerksamkeit auf einfachere Dinge verlagert, ich dachte, ich könnte versuchen, vergangene Preise auf eine andere Art und Weise zu berücksichtigen, wenn auch nicht vollständig, und Preisinformationen zu komprimieren, ich spreche von Preisprofilen (oder Volumenprofilen), man kann wirklich über mehrere hundert Balken in einem Histogramm nachdenken, die wir viele vergangene Preise berücksichtigen und sie gleichzeitig komprimieren... Ich bin ein Anfänger Programmierer und ich kann nicht realisieren Profil noch, das ist, warum ich einen einfachen Weg, nahm nur die Verteilung und baute es auf Preis Abschnitt, was ist nicht ein Marktprofil? ;)
Es besteht eine gewisse Hoffnung, dass das Netzwerk diese Verteilung (Profil) besser versteht als den Rohpreis, denn dieses Profil kann sagen, dass es alle Trades berücksichtigt, die passiert sind, indem es die Anzahl der Male berechnet, die der Chart einen Preis trifft, und die Trades sind theoretisch gleich... Wir müssen prüfen ... Es ist geschafft :) Dank anD.trader für seine Hilfe bei der Analyse der Verteilung
Ich habe einen Ausschnitt von 200 Preiswerten im gleitenden Fenster genommen, ihn skaliert, zentriert, dann verteilt und an den RF
Ausgänge
H$Brüche
H$zählt
und die letzten 5 Werte aus dem Schnitt, aus dem ich die Verteilung erstellt habe, so dass sich der Algorithmus am letzten Wert im Verhältnis zu den Werten aus H$breaks und H$countsorientieren kann, da alle Preise bereits anteilig berücksichtigt wurden
5-Minuten-Chart, Ziel wie immer, Umkehrungen
Das Ergebnis ist nicht so gut... Manchmal weiß das Netz nicht, was es tun soll...
manchmal geht es schön rein, die Qualität der Beiträge ist super
Und das Interessante ist, dass die neuen Daten nicht aufdringlich verkauft werden
Ich habe nichts angepasst, ich habe einfach das Modell trainiert und das Ergebnis überprüft.
Wenn Sie Interesse haben, können Sie versuchen, mit Ihren Zielpersonen zu trainieren, vielleicht bekommen Sie ja etwas Nützliches zusammen...
Danke für den Tipp ;)
Bei diesem Ansatz gibt es viele Probleme, die entweder unlösbar oder lösbar sind, aber keine guten Lernergebnisse liefern.
Nun, ich habe gerade das Marktprofil durch eine Verteilung ersetzt, deshalb werden die Normalverteilung und ihre Eigenschaften hier nicht berücksichtigt, oder verstehe ich den Kommentar nicht? :)
Nicht verstanden.
960, 970, ... -- Wenn ich die Preise in dem Beispiel auf dem Bild als -2 bis 2 dargestellt hätte, wäre es nicht ganz klar gewesen.
OK, aber wenn es keinen Hinweis auf den letzten Preis gibt, ist es für die Maschine nicht klar, wo Ihr Durchschnitt liegt. Wenn alle Preise vom letzten Preis abgezogen werden, ist der Durchschnitt gleich Null, und die Position dieses Durchschnitts ist in Bezug auf den Preis festgelegt.
In meinem Beitrag fett blau hervorgehoben
Es gibt eine Bindung:)
Sehr gut. Generell eine interessante Idee!
Wie kann dies gelöst werden? Füttere ich nicht eine Scheibe der Verteilung, sondern eine Reihe von mehreren Scheiben auf einmal?
Ich habe RF-Modell, dass auf dem Bild mit den Parametern ntree = 20 , mtry = 5 .
Wenn ich ntree =100 setze, macht das Modell keinen einzigen Deal mit den neuen Daten, also trainiert es neu
=============================================
Ich muss herausfinden, wie ich das Problem lösen kann, dass das Netz die vergangenen Diagramme zu denselben Preisen sehen kann.
DAS ist es, was das Netz jetzt sieht
Der blaue Bereich ist das, was das Netz sieht, die blauen Balken stellen die Preisverteilung in diesem Bereich dar, und obwohl das Netz viele, 200 Candlesticks sieht, sieht es nicht die Hauptsache , die Charts, die früher zu den gleichen Preisen waren
Meines Erachtens sind dies die wichtigsten Informationen
Und das Netz weiß nichts davon
Wir müssen noch herausfinden, wie wir das Problem lösen können, dass das Netzwerk Karten sieht, die in der Vergangenheit zu den gleichen Preisen angeboten wurden.