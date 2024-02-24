Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 146
Ich bin kein Devisenhändler, ich bin nicht einmal mit Metatrader vertraut :)
Ich würde gerne mit verschiedenen Profilen in P experimentieren, ich verstehe nur nicht, wie man eine Verteilung von zwei Vektoren macht
Was machen Sie dann in diesem Forum? Ein Forum, das ausschließlich dem MetaTrader gewidmet ist? Sie haben schon einmal gesagt, dass es keinen direkten Zugang (API) zum MetaTrader-Ökosystem von außen geben wird.
Lesen Sie den Titel dieses Threads und sagen Sie mir, was Metatrader damit zu tun hat?
Und was ist der Sinn dieser Diskussion?
Lesen Sie den Titel dieses Threads und sagen Sie mir, was Metatrader damit zu tun hat?
So wurden zum Beispiel neue mathematische Bibliotheken in die Auslieferung des Terminals aufgenommen:(Diskussion des Artikels "Statistical Distributions in MQL5 - Using the Best of R") - warum veröffentlichen Sie keine Beispiele für MetaTrader?
Ich weiß nicht, wie man das macht :) Ich kenne mich mit MQL nicht aus.
Wie auch immer, selbst ich (der kein Programmierer ist) verstehe, dass ich es nicht mit eingebauten Funktionen machen kann, ich muss alles selbst schreiben... Was Sie übersetzt haben, ein Dutzend statistischer Funktionen aus R, ist sicherlich gut und sogar lobenswert, aber verstehen Sie, das ist nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu den Fähigkeitenvon R, es entwickelt sich ständig weiter, jeden Tag erscheinen neue Bibliotheken, nicht Funktionen, sondern Bibliotheken, wie kann man da mithalten? und warum? Man muss es einfach nutzen...
Ich weiß nicht, wie man das macht :) Ich kenne mich mit MQL nicht aus.
Sie kennen die MQL-Sprache nicht, Sie kennen das Terminal nicht, wie können Sie überhaupt etwas beurteilen?
PS. Schade, dass es in diesem Forum so viele Nutzer gibt, die das MT-Ökosystem schädigen. Aber es zeigt auch die enorme Popularität und Weiterentwicklung der Plattform, die die klügsten Köpfe anzieht, um in MQL zu forschen, und natürlich auch Parasiten anzieht, wie könnte es ohne sie sein...
Lassen Sie uns aufhören, über nichts zu reden, jeder hat eine Meinung und dieser Thread hat ein bestimmtes Thema...
Was hat es mit dieser Verteilung auf sich? Kann sie auf zwei Vektoren aufgebaut werden oder nicht? :)
Hier ist ein guter Artikel:https://www.r-bloggers.com/5-ways-to-do-2d-histograms-in-r/
Hier ist ein wichtigeres Beispiel. Im Archiv ist RData mit eurusd h1 von 2012 bis heute.
MetaQotes-Demo bietet sowohl Tickvolumina als auch Handelsvolumina, aber ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig sie sind.
Ich danke Ihnen! Ich habe einen ähnlichen in meinem Wohnwagen...
Ich weiß einfach nicht, wie ich dieseh2$counts-Matrix interpretieren soll, da ist so viel Zeug drin, das ist gruselig...
Ich würde gerne etwas ähnliches wie eine Normalverteilung erhalten, wie mithist() erinnern? Es wäre ähnlich wie das Lautstärkeprofil, oder noch besser, eins-zu-eins, ist es möglich, es mit P-Tasten-Tools zu tun?
Ich habe etwas auf https://futures.io/matlab-r-project-python/29465-r-volume-profile-volume-price.html, ich werde es mir ansehen.
Nimmt man nur einen Vektor, den Preis, so zeigt das Histogramm die Anzahl der Wiederholungen jedes Preisniveaus. Aus der Linie werden Bars wachsen, um es einfach auszudrücken.
Wenn wir zwei Vektoren nehmen - Preis und Volumen -, dann hat der Preis sein eigenes Niveau und das Volumen sein eigenes Niveau. Es handelt sich um zwei verschiedene Dimensionen, die eine Ebene bilden. Die Histogrammbalken wachsen von der Ebene aus nach oben und zeigen die Anzahl der Wiederholungen für jede Kombination von Preis und Volumen an.
hist2d zeigt die Höhe der Balken in Farbe an, anstatt sie dreidimensional zu zeichnen. Eine schönere Version mit denselben Daten würde etwa so aussehen:
Um ein einfaches Histogramm wie in hist() für Preis und Volumen zu zeichnen, müssen Sie zunächst eine Formel verwenden, um zwei Vektoren (Preis und Volumen) in einen einzigen Vektor umzuwandeln und ein Histogramm dafür zu zeichnen. Sie müssen entscheiden, um welche Art von neuem Vektor es sich handelt, was Sie von ihm wollen und woher Sie ihn bekommen. Grob gesagt, wollen Sie aus dem dreidimensionalen Bild oben ein flaches Histogramm erhalten, was auf unendlich viele Arten möglich ist.
h2$counts ist die Matrixdarstellung dieses Histogramms. Nimmt man zum Beispiel nbins=5, erhält man ein 5x5-Histogramm und h2$counts wird ebenfalls eine 5x5-Matrix sein. Je heller die Histogrammzelle ist, desto höher ist die Zahl in der Matrix in der entsprechenden Zelle.
Ich werde später noch mehr hinzufügen.
Ich habe einen Weg gefunden, es schön aussehen zu lassen.