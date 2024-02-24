Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1776

Neuer Kommentar
 
Aleksey Vyazmikin:

Diese, wie Sie sagen, "Chancen" können gestapelt werden, und deshalb werden sie auch so gehalten.

In der Tat... Sie addieren diese Logodaten von verschiedenen Bäumen. Dann wird die endgültige Wahrscheinlichkeit berechnet.
 
Aleksey Vyazmikin:

Ja, bei den neuen, aber ich habe jetzt festgestellt, dass das Ziel falsch ist. Ich habe den aktuellen ZZ-Vektor mit einem Offset genommen, was falsch ist.

Ich muss ein Skript entwerfen, um das Ziel herauszuholen.

Was ist los? Wie lautet das Ergebnis?

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich habe es irgendwo in den Tutorials gesehen... Ich denke, es ist bequemer, es während des Vorlernens zu machen oder etwas, das damit zu tun hat.

Maxim, es scheint, als würden Sie jetzt ein Clustering durchführen.
Hier zeigt sich, dass das Scaffolding dem Clustering ähnlich ist.

https://habr.com/ru/company/ods/blog/324402/

Abschnitt "Ähnlichkeit von Random Forest mit dem K-Nächste-Nachbarn-Algorithmus".

Открытый курс машинного обучения. Тема 5. Композиции: бэггинг, случайный лес
Открытый курс машинного обучения. Тема 5. Композиции: бэггинг, случайный лес
  • habr.com
Пятую статью курса мы посвятим простым методам композиции: бэггингу и случайному лесу. Вы узнаете, как можно получить распределение среднего по генеральной совокупности, если у нас есть информация только о небольшой ее части; посмотрим, как с помощью композиции алгоритмов уменьшить дисперсию и таким образом улучшить точность модели; разберём...
 
elibrarius:


Haben Sie eine Frage?

[Gelöscht]  
elibrarius:

Maxim, es scheint, als würden Sie jetzt ein Clustering durchführen.
Hier zeigt sich, dass das Scaffolding dem Clustering ähnlich ist.

https://habr.com/ru/company/ods/blog/324402/

Abschnitt "Ähnlichkeit von Random Forest mit dem K-Nächste-Nachbarn-Algorithmus".

wie mache ich mich... Ich habe angefangen und dann aufgegeben). Wald kann sich auch ballen, ja.

Was das Clustering anbelangt, so ist es recht gut darin, Inkremente in 3 Gruppen zu unterteilen, einschließlich neuer Daten. Es ist sinnvoll, kategoriale Merkmale zu verwenden, und genau das wollte ich tun
 
Maxim Dmitrievsky:


Eine Frage?

 
VOICE BROTHERS!!!!! Sie haben gewonnen......

DAS IST DER GEWINNER!!!!! Brüder!!!! HORRAAAAAAAAAAAAA!!!!! Frohe Feiertage für alle.

Denn sobald wir diesen Krieg vergessen, wird sofort ein neuer beginnen. Erinnern wir uns immer daran!!!!!!!! VICTORYAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Pew, pew (das bin ich, wie ich meine imaginäre TT-Pistole abfeuere und in meiner Offiziersuniform die Straße entlanglaufe)

 
Sie sehen, wir stehen auf derselben Seite der Barrikaden! Fröhliche Feiertage für alle!
 
mytarmailS:

Und was ist das Ergebnis? Was hat der Akurasi?

10 CatBoost-Modelle mit Baumtiefe 6, Lernstopp bei 100 neuen Bäumen, die die Ergebnisse nicht verbessern, in 100er-Schritten sitzend.

Accuracy=70.72461682377491
Accuracy=70.86133697920415
Accuracy=70.77066992876159
Accuracy=70.64690220910988
Accuracy=70.78506152406995
Accuracy=70.88004605310499
Accuracy=70.69871195221991
Accuracy=70.59509246599985
Accuracy=70.58501834928403
Accuracy=70.71454270705908

Lernstichprobe 80% 2018 und 2019, 20% Probe zur Kontrolle des Lernstopps. Unabhängige Stichprobe Januar-Mai 2020

Wenn man die Stichprobe mit verschiedenen Partitionierungsmethoden quält und mehr Modelle erstellt, kann man meiner Meinung nach auf 72 kommen.

Saldo der Klassifizierung


 
Aleksey Vyazmikin:

10 CatBoost-Modelle mit Baumtiefe 6, Lernstopp bei 100 neuen Bäumen, die die Ergebnisse nicht verbessern, in 100er-Schritten sitzend.

Ausbildungsstichprobe 80% 2018 und 2019, 20% Stichprobe zur Kontrolle der Ausbildungsabbrüche. Unabhängige Stichprobe Januar-Mai 2020

Wenn man die Stichprobe mit verschiedenen Partitionierungsmethoden quält und mehr Modelle erstellt, kann man meiner Meinung nach auf 72 kommen.

Saldo der Klassifizierung


Na ja... schön und plausibel. Ich würde auch gerne die Bilanz des Handels selbst und ein Diagramm mit Einträgen sehen.

Ich nehme an, dass es sich um ein Ensemble von 10 Modellen handelt? Worin besteht der Unterschied zwischen diesen Modellen?

1...176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783...3399
Neuer Kommentar