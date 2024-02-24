Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1776
Diese, wie Sie sagen, "Chancen" können gestapelt werden, und deshalb werden sie auch so gehalten.
Ja, bei den neuen, aber ich habe jetzt festgestellt, dass das Ziel falsch ist. Ich habe den aktuellen ZZ-Vektor mit einem Offset genommen, was falsch ist.
Ich muss ein Skript entwerfen, um das Ziel herauszuholen.
Was ist los? Wie lautet das Ergebnis?
Ich habe es irgendwo in den Tutorials gesehen... Ich denke, es ist bequemer, es während des Vorlernens zu machen oder etwas, das damit zu tun hat.
Maxim, es scheint, als würden Sie jetzt ein Clustering durchführen.
Hier zeigt sich, dass das Scaffolding dem Clustering ähnlich ist.
https://habr.com/ru/company/ods/blog/324402/
Abschnitt "Ähnlichkeit von Random Forest mit dem K-Nächste-Nachbarn-Algorithmus".
Haben Sie eine Frage?
wie mache ich mich... Ich habe angefangen und dann aufgegeben). Wald kann sich auch ballen, ja.Was das Clustering anbelangt, so ist es recht gut darin, Inkremente in 3 Gruppen zu unterteilen, einschließlich neuer Daten. Es ist sinnvoll, kategoriale Merkmale zu verwenden, und genau das wollte ich tun
Eine Frage?
Und was ist das Ergebnis? Was hat der Akurasi?
10 CatBoost-Modelle mit Baumtiefe 6, Lernstopp bei 100 neuen Bäumen, die die Ergebnisse nicht verbessern, in 100er-Schritten sitzend.
Lernstichprobe 80% 2018 und 2019, 20% Probe zur Kontrolle des Lernstopps. Unabhängige Stichprobe Januar-Mai 2020
Wenn man die Stichprobe mit verschiedenen Partitionierungsmethoden quält und mehr Modelle erstellt, kann man meiner Meinung nach auf 72 kommen.
Saldo der Klassifizierung
Na ja... schön und plausibel. Ich würde auch gerne die Bilanz des Handels selbst und ein Diagramm mit Einträgen sehen.
Ich nehme an, dass es sich um ein Ensemble von 10 Modellen handelt? Worin besteht der Unterschied zwischen diesen Modellen?