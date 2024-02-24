Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1053
es ist ein Pisser.....
Sie hacken nichts ab gmdh ist nur ein Algorithmus, einer von.... aber sie hat starke Prinzipien, die genutzt werden können.
R hat zwei Pakete von MGUA "GMDH", GMDH2" die erste speziell für BP die zweite ist ein binärer Klassifikator, verwenden Sie es, aber es ist nur ein einziger Algorithmus einer der...
Hat Reshetov mgua benutzt, ist er reich geworden? Warum glaubt ihr das nicht, Leute(?
R für Nerds, wir arbeiten mit nativ.
R ist für Nerds, wir arbeiten mit nativ.
OK, ich bin also ein Dummkopf.
und ein Nerd )
))
Habe Füllstandsanzeiger gefunden, werde mehrere Kopien mit verschiedenen Zeiträumen machen, werde sie alle in mein RL stellen. Ich werde GDMH anstelle von Transformator-Fiche später hinzufügen, weil mein derzeitiges lahm ist (und es gibt 0,1 Fehlerreduktion)Hier ist nun ein Primitiv, das die Prädiktorwerte zu einem zufälligen Grad nimmt, einen Kosinus nimmt und neu trainiert. Bis zu 2000 Iterationen sicher. Die Punkte werden gut gemischt.
welche Art von Indikator
Ich weiß nicht mehr, woher ich es habe.
Können Sie die Bilder kommentieren, um zu verstehen, was was ist?
Nun, die 2 Unterstützungs- und Widerstandslinien basieren auf den Höchst- und Tiefstständen eines bestimmten Zeitraums. Es gibt eine Vielzahl solcher Indikatoren
Derdoncianische Kanal ist ein beliebter Kanal - https://www.mql5.com/ru/code/15480
Welcher Kanal? Maxim.....
Dies ist dasselbe wie die Optimierung der Assistenten
Ich habe dir gesagt, du sollst es zuerst lesen, es verstehen und dann ...