Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading

mytarmailS:

es ist ein Pisser.....

Sie hacken nichts ab gmdh ist nur ein Algorithmus, einer von.... aber sie hat starke Prinzipien, die genutzt werden können.

R hat zwei Pakete von MGUA "GMDH", GMDH2" die erste speziell für BP die zweite ist ein binärer Klassifikator, verwenden Sie es, aber es ist nur ein einziger Algorithmus einer der...

Hat Reshetov mgua benutzt, ist er reich geworden? Warum glaubt ihr das nicht, Leute(?

R für Nerds, wir arbeiten mit nativ.

ich weiß, wie man es benutzt

 
Maxim Dmitrievsky:

R ist für Nerds, wir arbeiten mit nativ.

Ich weiß, wie man es anwendet.

OK, ich bin also ein Dummkopf.

mytarmailS:

Okay, ich bin also ein Nerd.

und ein Nerd )

 
Maxim Dmitrievsky:

und ein Jammerlappen ) )

))

mytarmailS:

))

Habe Füllstandsanzeiger gefunden, werde mehrere Kopien mit verschiedenen Zeiträumen machen, werde sie alle in mein RL stellen. Ich werde GDMH anstelle von Transformator-Fiche später hinzufügen, weil mein derzeitiges lahm ist (und es gibt 0,1 Fehlerreduktion)

#define _kernel(ker,degree) (cos(MathPow(ker,degree)))
Hier ist nun ein Primitiv, das die Prädiktorwerte zu einem zufälligen Grad nimmt, einen Kosinus nimmt und neu trainiert. Bis zu 2000 Iterationen sicher. Die Punkte werden gut gemischt.
 
Maxim Dmitrievsky:

welche Art von Indikator

mytarmailS:

was ist der Indikator

Ich weiß nicht mehr, woher ich es habe.


 
Maxim Dmitrievsky:

Können Sie die Bilder kommentieren, um zu verstehen, was was ist?

mytarmailS:

Nun, die 2 Unterstützungs- und Widerstandslinien basieren auf den Höchst- und Tiefstständen eines bestimmten Zeitraums. Es gibt eine Vielzahl solcher Indikatoren

er schrieb, dass er Extremwerte verwendet

Derdoncianische Kanal ist ein beliebter Kanal - https://www.mql5.com/ru/code/15480

DonchianChannelsCloud_Digit_Grid
DonchianChannelsCloud_Digit_Grid
  • www.mql5.com
Индикатор Канал Дончиана с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
 
Maxim Dmitrievsky:

Welcher Kanal? Maxim.....

Dies ist dasselbe wie die Optimierung der Assistenten


Ich habe dir gesagt, du sollst es zuerst lesen, es verstehen und dann ...

