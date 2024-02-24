Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1060
Ich werde mit Aktien handeln, zumindest bereite ich mich darauf vor.
Sie sagen, es gibt kein Clearing und keinen Tausch.
Ich habe mir zum Beispiel GAZP in den letzten 5 Jahren angesehen.
Eine Erleichterung für Spekulanten)
Ich wünschte, ich hätte es vorher gesehen.
Man muss mindestens hundert oder zwei vorbereiten. Ansonsten ist es ein Kinderspiel, wenn Sie anfangen zu gewinnen).
Jep
Denken Sie auch an Short-Positionen in Aktien. Ohne Abrechnung)).
bereits betrachtet
1% pro Jahr
;)
bereits angeschaut.
??? Das kann nicht sein, denn das ist es nie.)
Übrigens, wenn Sie einen Short eröffnen, wird das Geld für den Verlust regelmäßig und gerne von Ihnen abgezogen werden.
??? Das kann nicht sein, weil es nie sein kann.)
Das verstehe ich nicht.
es gibt kein Clearing für die Aktiennur bei Termingeschäften, die in Scheiben geschnitten werden
Das verstehe ich nicht.
Sie werden es später verstehen.) Ich habe schon lange nicht mehr mit Aktien gearbeitet, ich habe die Details vergessen, und ich will mich nicht erinnern.
Sie müssen sich die 0,1-0,2 % Provision für eine Transaktion merken. Sie können sie zu 0,2-0,4% kaufen und verkaufen)).
Nein, wenn das der Fall ist, ist das ziemlich cool.
Gut, ich öffne für Pennys. Ich schaue nach.
Danke für die Vorwarnung.
Ich habe mich sogar an die Indizes von fxsaber erinnert.
Für immer verschwunden...
Ihr seid solche Plappermäuler!!!! Sie haben eine Vielzahl von Seiten erstellt. Sieht so aus, als ginge die Suche weiter, aber denken Sie daran, dass ich meine Anlage fast verkauft hätte???? Erinnern Sie sich an......? Und die Preisvorstellung war so lächerlich, und nebenbei wächst mein Vermögen und wird stärker :-)
Du schickst mir den Code von der mgua, die du gefunden hast. In der Version, die ich mir angesehen habe, ist sie nämlich nicht enthalten.
und es gibt mindestens 2 und höchstens unendlich viele Möglichkeiten, dies zu tun.
http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/65/DM_L3-2_part1.pdf
Na gut, scheiß drauf. Ich werde Ihnen noch etwas sagen. Der Punkt ist, dass die Summe der Polynomkoeffizienten von Reschetow eins ist. Das heißt, er versucht, die Daten in den Prefiles der Bände auf einen einzigen herunterzubrechen. Wenn wir also einen nicht signifikanten Input hinzufügen, nimmt er einen Teil des Koeffizienten des signifikanten Inputs weg. Die Lösung liegt innerhalb des Shepley-Vektors. Ich habe noch nie gehört, dass ihr alle gesagt habt, dass jemand das benutzt, aber er tut es...
Ich habe den Kern seiner Berechnungen noch nicht wirklich verstanden. Ich verstehe die verwendeten Methoden, aber ich weiß nicht, wie es im Code funktioniert.
Ich werde Ihnen nichts schicken. Wir sind noch keine Freunde, falls du es noch nicht vergessen hast MAX!!!! Ich wünschte, du wärst mein Freund ohne den BE, aber sonst....