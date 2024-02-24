Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1058
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Und so ist es wirklich, die Unterstützung wird nicht zum Widerstand, sondern es entsteht neuer Widerstand.
Hier ist ein Niveau, das zu einem Widerstandsniveau und dann zu einem Unterstützungsniveau wird.
Hier ist ein Niveau, das zu einem Widerstandsniveau und einem Unterstützungsniveau wird.
Auf diesem Preisniveau sehe ich nur einen Widerstand, alles andere ist für mich Lärm.
Das ist die, bei der man von der "Unterstützung der Linken" kauft und auf Wachstum hofft.
Auf diesem Preisniveau sehe ich nur einen Widerstand, alles andere ist für mich Lärm.
Was sind Sie, ein Langfristler?
Sind Sie etwa ein Langzeitarbeiter?
Bei demPreisniveau, das Sie mir gezeigt haben, habe ich nichts anderes gesehen.
Dies ist der Fall, bei dem sie von der "Unterstützung der Linken" kauften und auf einen Anstieg hofften
Nun, wenn sie gekauft haben, muss ihnen jemand etwas verkauft haben? - Es ist alles relativ, genau wie die Unterstützungsniveaus. Ich habe vor kurzem ein Video von Prival online gesehen, jetzt scheint er erfolgreich mit den rts zu handeln? aber er ist bereits unterrichtet....,
Nun, selbst er hat schön gesagt, dass die Ebenen nur in der Geschichte vorkommen und niemand weiß, wo die nächste Ebene erscheinen wird.
Ich erinnerte mich an den Grailer , ich habe vor langer Zeit mit ihm kommuniziert, ich habe sogar seinen Markup gefunden, wenn ich nach irgendeiner Logik auf den Kurscharts suche, scheint es, dass es einen Zyklus geben muss: Kauf-Verkauf, jemand sieht es im ZigZag, der Mann hat den dreieckigen Markup gezeichnet, in seinen Worten kehrt der Preis immer dorthin zurück, wo er angefangen hat und wird zurückkommen - nur eine Frage der Zeit, hier ist ein Screenshot seines Markups, er war interessant, seine Vorhersagen haben mehr funktioniert als nicht, aber leider, wie alle Grailer ... Handel ohne Stop-Losses
Ich glaube, er hat einen Kanal auf YouTube. Ich habe zufällig sein Video gesehen, in dem er mir beibringt, wie man einen Bot in Nitpicking erstellt.
Kurz gesagt, er machte einen Gral mit Eigenkapital in den Himmel in fünf Minuten. Es gibt tatsächlich einen Fehler in nitza, den er nicht berücksichtigt hat.
Das war saukomisch))))
Ja, das habe ich gesehen, aber Sie sehen ja, wie sich die Geschichte wiederholt... Man findet den Gral, und dann muss man ihn lernen, weil niemand das Risiko eingehen will.
Ich spreche nicht davon, ich spreche von dem Publikumsindikator. Es soll kein Raster sein, sondern Daten.
SSA. Bei SSA muss der Preis nur ein wenig normalisiert werden. Lesen Sie im Archiv...
Ich bin wahrscheinlich dumm, aber ich verstehe nicht, welche Schlussfolgerungen ich daraus ziehen soll?Ich muss das Raster in einer differenzierten Form sehen, oder was, mein Kopf tut schon weh) bitte erklären.
Woher bekommen Sie einen Crowd-Indikator vom Markt?
Auf dem Markt? - elementar. Nicht auf dem Markt - auf keinen Fall.
Auf dem Markt? - Elementarbereich. Nicht vom Markt, auf keinen Fall.
erklären?
Es spielt keine Rolle, was ich habe oder woher ich es habe. Alles, was zählt, ist, was Sie haben. Sie posten Videos über den Markt mit einem klugscheißerischen Gesichtsausdruck,
und es gibt keine Daten. In Wirklichkeit reden Sie nur Blödsinn, der für die von Ihnen aufgestellte Theorie irrelevant ist. Daran ist nichts auszusetzen,
aber die Theorie trieft nur so vor...
Bröckelt es, weil es genau so funktioniert hat, wie ich es gesagt und auf den Bildern gezeigt habe?
Vielleicht ist es Ihr Dach, das dem Zauberer abfällt.