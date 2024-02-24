Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1052
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das war's, ich mache morgen einen.
Raster(nicht mgua)
Von oben nach unten - Teil der Eingänge - Paar Fourier-Oberschwingungen, niedrigste Gleichung (Spanne 3 für Euro 4zn)
nach senkrechtem Fall - oos. Ungezeichnet sonst lang...
Raster (nicht mgua).
Von oben nach unten - einige der Eingänge sind ein paar Fourier-Oberschwingungen, die niedrigste Gleichung (Spanne 3 für Euro 4zn)
nach senkrechtem Fall - oos. Ungezeichnet sonst lang...
MSUA ist kein Allheilmittel, aber es hat einige seriöse Prinzipien, die verwendet werden sollten, ich denke, es ist eine Überorganisation des Modells (IMHO) und der Autor deutet es an...
Generell vermute ich, dass er mit der Selbstorganisation keine Attribute auswählt, sondern Entscheidungen durch den TS selbst generiert (IMHO).
Auf der Website in den Kommentaren gibt es einen Beitrag, wie ein Mann eine polyharmonische Annäherung (harmonische Aufzählung) angewandt und dann ganz gut trainiert das Gitter auf diese Daten, vor-geglättet den Preis mit einem Butterworth-Filter
Ich werde versuchen, diesen Beitrag für Sie zu finden, denn ich bin weit von solchen Dingen entfernt.
hier ist das Zitat.
......................................Der nächste Schritt war ein neues Modell: Anwendung eines Tiefpassfilters auf den Schlusskurs(ich verwendete einen Butterworth-Filter2. Ordnung), Anwendung einer polynomial-harmonischen Approximation, Transformation von A*cos(wx)+B*sin(wx) in M*sin(wx+f) und Verwendung von M und f als sekundäre Merkmale.
.... Und mit diesem Modell gelang es mir, ein Netzwerk aufzubauen, das sehr gute Generalisierungseigenschaften hatte: Neue Daten wurden fast alle korrekt erkannt........................
Die Geschichte geht auf das Jahr 2006 zurück, wenn ich mich nicht irre. Man hat nur keine Ahnung, auf welch hohem Niveau und von welcher Art von Person das alles gemacht wird.
http://www.kamynin.ru/
Sie wählen die Rubrik "Handelsroboter". Wählen Sie die Rubrik "Handelsroboter", gehen Sie zum Anfang, machen Sie Tee und Gebäck, lesen Sie, schauen Sie sich Bilder an, lesen Sie Kommentare von Leuten, die Antworten des Autors, werden Sie schlauer, und werden Sie richtig wütend ... ) ))
Es gibt die Meinung, dass Kamynin ein großer Windbeutel ist. Denn er kann seine Bilder nicht durch irgendeine Aussage bestätigen. Und jeder kann schöne Levels zeichnen.
Es gibt die Meinung, dass Kamynin ein Plappermaul ist. Denn er kann seine Bilder nicht mit irgendeiner Aussage bestätigen. Aber jeder kann schöne Levels zeichnen.
Nun, da kann es unterschiedliche Meinungen geben. Ich habe mehrmals persönlich mit ihm kommuniziert, ich hielt ihn für einen bescheidenen und sehr erfahrenen Mann, und es war vom ersten Kontakt an klar, dass er in dieselbe Richtung geht wie ich morgen, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Es gibt bessere Klapperschlangen, aber das ist nicht der Punkt... Wenn Sie etwas trainieren, sollten Sie einige Benchmarks durchführen.
Dacanesh ist dort, gmdh ist ein regelmäßiges Netzwerk, eines der...
Hier ist sie. Gestolpert in die Wildnis der Optimierer....
Hier ist sie. Gestolpert in die Wildnis des Optimierers....
Oh, okay.
Schicken Sie mir ein Stück Code.
Kopieren wir es nach mkul und schneiden wir den Kohl
Oh, okay.
* throw me a piece of paper with the code on it *
Wir übertragen es in die Mkul und zerhacken es.
es ist ein Pisser.....
Sie hacken nichts ab. gmdh ist nur ein Algorithmus, einer von.... aber sie hat starke Prinzipien, die genutzt werden können.
R hat zwei Pakete von MGUA "GMDH", GMDH2" die erste speziell für BP die zweite ist ein binärer Klassifikator, verwenden Sie es, aber es ist nur ein einziger Algorithmus einer von ihnen...
Hat Reshetov mgua benutzt, ist er reich geworden? Warum glaubt ihr das nicht, Leute(?