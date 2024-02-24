Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1051
Gibt es eine Fortsetzung der Geschichte?
Ich habe beobachtet, dass, wenn ein Handelssystem nur positive Ergebnisse liefert, es einen permanenten Verlust geben wird - wir sprechen über den TS mit festem Lot und Stoplosses.
Ich denke, die Geschichte reicht bis ins Jahr 2006 zurück, man weiß nur nicht, auf welcher hohen Ebene und von wem sie gemacht wurde.
http://www.kamynin.ru/
Man weiß nur nicht, wie hoch das Niveau ist, auf dem... Wählen Sie die Rubrik "Handelsroboter", gehen Sie an den Anfang, machen Sie Tee und Gebäck, lesen Sie, schauen Sie sich Bilder an, lesen Sie Kommentare von Menschen, die Antworten des Autors, werden Sie schlauer, und nicht ein Kind ah ... ee ... ) ))Das ist die gesamte Entwicklung von Anfang bis Ende
Leider nicht :-( Ich habe zwar eine Idee für ein Komitee von sechs Polynomen, aber ich habe den Reshetov-Code noch nicht ganz geknackt. Obwohl die letzte Änderung begann, meine Zeit zu sparen, während ich das Modell in MKUL vorbereitete, aber das ist nicht der Punkt, sondern der Kern des MO-Problems ist der folgende, wie es mir scheint, und wenn Sie gewichtige Argumente dagegen haben, bin ich bereit, sie zu hören.
Abgesehen von allem anderen wie Vorbereitung, Ausbildung usw. Die allerletzte Phase ist die Wahl des Modells. Schließlich erstellt ein Algorithmus beim Training ein Modell, schätzt seine Parameter und versucht, sie mit Hilfe anderer Modelle zu verbessern, und das Modell mit der besten Trainingsmetrik ist dasjenige, das das Modell speichert und dasErgebnis der Optimierung ist. Meiner Meinung nach hat der Optimierer von Reshetov die beste Metrik für Klassifikatoren ausgewählt. Es geht um die Bestimmung der Sensitivität und Spezifität sowie der allgemeinen Verallgemeinerbarkeit. Wenn das Lernergebnis des Modells anhand der vier Parameter Wahr Positiv, Wahr Negativ, Falsch Positiv und Falsch Negativ bewertet wird. Ich bin sicher, Sie haben davon gehört. Es handelt sich um eine recht populäre Metrik, die jedoch, wie die Praxis zeigt, nur teilweise mit der Generalisierung zusammenhängt. Mit anderen Worten: Das Ergebnis dieser Metrik wird überschätzt, und ihre Werte sind bei Übertraining auf der Trainingsmenge genauso hoch wie bei Nichtübertraining. Lassen Sie uns ein wenig nachdenken:
Angenommen, wir haben eine Methode, um die Verallgemeinerbarkeit des Polynoms auf den Datensatz zu schätzen. Und unsere Metrik schätzt den Grad der Verallgemeinerbarkeit. Mit anderen Worten, wenn andere Metriken gute Ergebnisse in der Trainingsperiode zeigen, und unsere Metrik schlechte Ergebnisse zeigt, wenn das Polynom übertrainiert ist, und gute Ergebnisse, wenn das Polynom verallgemeinert ist. Dann könnte diese Metrik im Lernprozess verwendet werden und den Algorithmus zwingen, nach einem (mit unseren Daten) unterschätzten, aber dennoch verallgemeinerten Modell zu suchen. Sie mag schlecht sein, aber sie funktioniert und ist zu 100 % untrainiert. Hier kommt der Effekt des Untertrainings ins Spiel. Es ist sehr wichtig, die Minderleistung auf ein Minimum zu beschränken. Dieser Text kann als ein Vorläufer meiner Theorie betrachtet werden, denn wir sind nahe an dem, was???? So viel zur Frage des Tages. Denken.....
Ich habe wirklich noch nie von diesem Mann gehört, ich werde mich damit befassen, danke.
Dieser Zweig... ist einfach ein Haufen Mist)))
http://www.kamynin.ru/2015/08/26/lua-quik-robot-uchitel/
Lesen Sie von Anfang an und schreiben Sie dann, ich weiß, wovon ich spreche.MGUA Hier hat alles angefangen, der Autor empfiehlt, damit anzufangen, ja jetzt wendet er es nicht an, und wendet etwas anderes an, schon rein sein eigenes, aber dieses Etwas ist aus MGUA entstanden und dieses Etwas gibt er nicht preis
Kurz zu den Informationen auf den Bildern
Ja, genau das ist es, der Autor mag keinen Minimalismus)
es gibt Levels und ein paar Mashups, aus denen er irgendwie Informationen für sein angebliches neuronales Netzwerk extrahiertauch eine Art Bänkelsänger.
Ja, es ist wie es ist, der Autor mag keinen Minimalismus)
Ich habe es 5 Sekunden lang angeschaut und verstanden. Das ist zu 100 % verdächtig und ich will es mir nicht einmal ansehen......
Haben Sie meine Seiten oder Beiträge oder Bilder gesehen????
Oh Scheiße. Jetzt geht's los.) angeblich, neuronet, bebe))
Lesen Sie es, beschäftigen Sie sich damit oder vergessen Sie es.
Hier ist die Antwort auf Ihren Beitrag.
Alles ist da, man muss nur lesen.
Das ist es, worüber ich gesprochen habe.
Das war's. Das werde ich morgen auch tun.