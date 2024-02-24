Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1048
Egal, wie sehr man die Karotte dreht und wendet, sie wird sich nicht in eine Rübe verwandeln.
Man musste nur geduldig die Quasistationarität erreichen, und sie beginnt mit dem Erlang-Fluss der Ordnung 300(!!!).
Der Durst, den begehrten Gral so schnell wie möglich zu erlangen, und der Wunsch, allen hier zu zeigen, wie es geht, haben mich ruiniert.
Das Ergebnis: Müdigkeit, Apathie und ein gebrochener Trog...
>quasi-stationär
Gruseliges Wort, etwas Einfacheres konnten sie nicht finden?
Warum vereinfachen sie die Dinge, um sie im Ausland zu verstehen, und verwenden clevere Wörter, um alles zu beschönigen ....? Warum sollte es so sein....
Es ist interessant, dass alle klugen Wörter im Ausland erfunden wurden.)
Ich erinnere mich, dass ich in meiner Jugend versucht habe, psychologische Literatur mit sehr, sehr abstrusen Worten zu lesen. Und wozu das alles, um das andere Geschlecht zu beeindrucken :).
Ich sage nur, dass die Verwendung von Wörtern, deren Bedeutung nur wenige Menschen verstehen, das, worüber Sie schreiben, nicht bedeutungsvoller macht, als es tatsächlich ist.
Kompliziertes Material ist kein Qualitätsmerkmal. (meine Meinung)
Dennoch ist die Psychologie mit der Medizin vergleichbar, wo es viele unverständliche Wörter gibt. Und das ist normal, denn sie machen Sinn.
Im Gegenteil, hier gibt es keine Bedeutung.
Sie müssen also das Originalmedium wählen, und das ist MKUL. Docks Yelman wurde verwendet, weil es einen Konverter von R nach MKUL hatte, deshalb habe ich es ausprobiert, aber ansonsten ja. TC in R zu bauen, um später mit MKUL herumzuspielen, ist IMHO eine verlorene Sache.
Und was sind die Probleme mit R/mql4(5)? Alles ist fein abgestimmt und funktioniert wie ein Uhrwerk.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich das vorschlagen würde, aber trotzdem...
Ich habe ein System (Indikator) auf der Grundlage eines neuronalen Netzes, das einige Ebenen baut erstellt, es funktioniert recht gut.
Die Philosophie des Indikators besteht darin, nach echten Überkauften/Überverkauften oder Zentimetern zu suchen.
Es gibt etwa 1-2 Signale pro Woche, wenn das Signal richtig identifiziert wird, funktioniert es mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 100%.
Das Problem ist, dass ich kein MQL-Experte bin und der Indikator in R geschrieben ist (mit verschiedenen Bibliotheken), ich bin nicht in der Lage, MQL zu lernen.
Wenn es einen mql-Entwickler gibt, der bereit ist, den Code in mql zu integrieren und ihn in mt4 zu visualisieren, bin ich bereit, zu diskutieren und in Zukunft zu helfen.
Wenn Sie den Code in Ihrer persönlichen Nachricht haben, werde ich sehen, was getan werden kann. Werde ich es für den persönlichen Gebrauch oder mit freiem Zugang für alle tun?
Wenn das, was Sie beschreiben, das Ergebnis der richtigen Eintrag 75% bis 25% einmal pro Woche, dann versichere ich Ihnen, werden Sie nicht auf Ihr hart verdientes Geld zu handeln, weil Sie 100% Investor finden werden.
Sie können mit 7 oder mehr Symbolen handeln und jeweils einen Eintrag mit exaktem Gewinn vornehmen.