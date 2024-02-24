Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1055
Maxim, ich werde es noch einmal erklären.
=====
1) er nimmt konventionelle Extrema
2) er sucht nach bestimmten Strukturen (Ebenen), indem er verschiedene Varianten (möglicherweise μua) mit Extrema auswählt; er fand etwa 200 solcher Ebenen, was bereits erwähnt wurde.
3) er trainiert dann eine Reihe von
====
Sie springen vom ersten Punkt zum dritten, und der zweite ist der wichtigste.
Die Auswahl der Varianten ist eine Suche nach eps-Ebenen, mgua dies ist Teil des NS. Er fand also 200 Stufen in Schritten von 1 bis 2 aus 1000 Möglichkeiten. Welche Art von Auswahl könnte es geben?
dort 1-2, dort 1-2, dort 1-2, verbinden und trainieren Sie auf dieser Grundlage, nicht auf Rohdaten
Also, was ist das Problem, das wir lösen müssen?
Kein Problem! Beachten Sie nur, dass die Zeichen aus Schritt 2) in der Geschichte wiederholt werden sollten und im Wesentlichen bereits funktionieren, bevor sie in Schritt 3 ins Netz gehen.Dies alles muss formalisiert werden, wahrscheinlich ist es ein separater Algorithmus
Warum? Woher weiß ich, dass sie funktionieren, bevor sie auf Posten 3 treffen?
Sobald sie im Netz auftauchen, werden Sie nichts mehr mit Sicherheit wissen...
das Netz hat ein Ziel, es gibt verschiedene Ziele, aber das Ziel ist gut in der Vorhersage und im Handel
Sie stellen also das Netz so ein, dass es mit 100 % Ihrer Daten handelt, und was ist, wenn es Prognosen erstellen kann, aber nur 2 % dieser Daten. Was haben Sie davon?
Sie müssen diese 2 % stückchenweise aus allen Prädiktoren heraussuchen, mindestens 30 %, und sie ins Netz stellen, nicht in Form von Preisen oder diesen albernen Indikatoren, sondern nur das, was wirklich wichtig ist.
ja, jetzt gerade, fast fertig.
Vor einem Jahr habe ich einige großartige Experimente durchgeführt:
1. einen Tick BP mit einer Art gleitender Stichprobengröße genommen
2. ich habe die gemittelte klassische Varianz und die gemittelte Streuung (Hoch-Tief) gezählt. D.h. bei jedem neuen Tick-Empfang habe ich diese Werte neu berechnet, sie in separaten Arrays aufgezeichnet und die Durchschnitte in diesen Arrays berechnet.
3. Erstaunlich ist, dass diese Durchschnittswerte mit Daten von mehreren Millionen Ticks übereinstimmen.
4. Der Preis bewegte sich gewissermaßen zwischen diesen Durchschnittswerten.
5. Dann kam ich hierher ins Forum und buhte zusammen mit allen anderen...
Was will ich damit sagen?
Vielleicht sollte man eher mit einer Spanne (Hoch-Tief) als mit einzelnen Extrema arbeiten?
Option 1: ohne Umwandlung von Merkmalen. Ausbildung ab 08.01. Alles vor OOS
Vielleicht sollte man eher mit einer Spanne (Hoch-Tief) als mit einzelnen Extrema arbeiten?
Ein Extremum ist ein Extremum
(Hoch-Tief ist die Volatilität
es ist nicht widersprüchlich