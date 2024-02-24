Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1057
Aljoschenka zum Beispiel sagt, er könne den Staat im Rahmen der Investorenvereinbarung nicht anzeigen. Aus irgendeinem Grund glaube ich ihm.
Aber er kann nicht nur ein paar Geschäfte vorweisen
und er kann auch nicht nur ein paar Berufe vorweisen
Das verstehe ich auch nicht. Ich habe darum gebeten - und gesagt, dass dies Massen von Verteidigungsministeriums-Anhängern anziehen würde, nichts - nein, und das war's. Den Teufel weiß er... Deshalb bin ich bei der Umstellung auf neuronale Netze vorsichtig - man könnte damit Jahre vergeuden...
Beginnen Sie mit der Hauptsache)).
Die Vorstellung davon, was der Markt ist und wie er funktioniert, ist eine Frage des Glaubens, aber der Glaube kann durch etwas gestützt werden oder auch nicht, es ist eine Frage des gesunden Menschenverstands.
Für mich ist die Börse das übliche Geschäft, das denen, die dieses Geschäft organisieren, auf unsere Kosten Geld einbringt, der Markt hat eine umgekehrte Korrelation mit den Positionen der Masse (ich kann es sogar zeigen/beweisen, wenn es nötig ist), so dass auf einfache Weise alles, was nötig ist, darin besteht, die Masse auf dem Chart zu identifizieren, nämlich uns selbst, und in die entgegengesetzte Richtung zu handeln. Für mich ist die Unterstützung das Niveau, bei dem jeder zu verkaufen beginnt, und umgekehrt der Widerstand.
Ich habe mehrere Jahre und Hunderte oder Tausende von Drehbüchern geschrieben.
Wie ist das möglich? Denn einige handeln einen Ausbruch aus einem Niveau, während andere einen Abprall von einem Niveau handeln.
Ich würde eine andere Frage stellen: An wen werden sie ALLE verkaufen, wenn es keine Käufer gibt?
Sehen Sie, ich kann es nicht besser erklären.
Ich würde eine andere Frage stellen: An wen werden sie ALLE verkaufen, wenn es keine Käufer gibt?
Offenbar glaubtmytarmailS , dass er allein gegen die Masse handeln und die gesamte Liquidität an sich reißen wird).
Richtig, richtig, wenn in einem Moment 1000 Käufer kaufen wollen und es nur 100 Verkäufer gibt, dann werden diese Käufer von dem Vakuum kaufen? weise...
Oder glauben Sie, dass 1000 Käufer beim Rebound und 1000 Verkäufer beim Breakout immer das Niveau erreichen werden... das Gleichgewicht im Markt ist immer eins?
Wenn es mehr Käufer gibt, dann wird der Preis einfach steigen, das passiert auf dem realen Markt und es funktioniert mit Aktien oder Bitcoins, wenn sie kaufen, steigt der Preis von 10 Cent auf 10 000 Dollar. Man sieht es oft auf dem Eurodollar????
Sie wissen nicht einmal, womit Sie handeln...
Sehen Sie, ich kann es nicht besser erklären als er.
Maitreyd sollte jedem ein Begriff sein. Nach dem Ansehen seiner Videos verbessert sich der Handel mindestens 100 Mal)
Besonders gut gefallen hat mir die Minute 17:18.
Richtig, richtig, wenn in einem Moment 1000 Käufer kaufen wollen und es nur 100 Verkäufer gibt, dann werden diese Käufer von dem Vakuum kaufen?
Das passiert auf dem realen Markt und es funktioniert mit Aktien oder Bitcoins, wenn sie gekauft werden, steigt der Preis von 10 Cent auf 10 000 Dollar. Man sieht es oft auf dem Eurodollar????
Sie wissen nicht einmal, womit Sie handeln...
Nehmen Sie es nicht ernst, es war ein Scherz. Danke für das Video. Ich bin nur nicht damit einverstanden, dass er die Tatsache kritisiert, dass ein Widerstandsniveau, sobald es durchbrochen ist, zu einem Unterstützungsniveau wird.
Und so ist es wirklich, die Unterstützung wird nicht zum Widerstand, sondern es entsteht neuer Widerstand.
Das ist Ihr Muster: Unterstützung wird zum Widerstand.
In der Tat, gerade nach dem letzten Aufwärtsimpuls die Menge beschlossen, dass der Trend nach oben ist, und wir haben zu kaufen, und nicht kaufen, auf der hai, natürlich)), sondern von der Unterstützung, und kaufen in der gleichen Stelle, wo die Unterstützung ist, aber von der Unterstützung kaufen wir, yepta)
Natürlich gibt es ein Ungleichgewicht auf dem Markt, viele Käufer und der Preis fällt, wir bekommen Widerstand, einige Käufer stoppen sofort, andere warten und beten, dass der Preis zumindest zum Einstiegspunkt zurückkehren würde, dann schließen sie die Position))) und wenn der Preis zurückkommt, schneiden alle Käufer einstimmig die Position und schaffen den letzten Abwärtsimpuls.
Hier haben Sie das Muster Unterstützung hat sich Widerstand, wie es ist.
Und kein einziger Händler sagt es(((.
Aber so einfach ist es nicht, der Markt ist fraktal und es gibt viele solcher Situationen, also ist es so.
Und auch der letzte Verkauf kann eingelöst werden, das ist Liquidität. Wie diese