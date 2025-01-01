- MathProbabilityDensityWeibull
MathProbabilityDensityWeibull
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Weibull-Verteilung mit den Parametern a und b für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathProbabilityDensityWeibull(
|
double MathProbabilityDensityWeibull(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Weibull-Verteilung mit den Parametern a und b für einen Array der Zufallsvariablen x[. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dweibull() in R.
|
bool MathProbabilityDensityWeibull(
|
bool MathProbabilityDensityWeibull(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
a
[in] Parameter der Verteilung (scale).
b
[in] Parameter der Verteilung (shape).
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.