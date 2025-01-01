- MathProbabilityDensityWeibull
- MathCumulativeDistributionWeibull
- MathQuantileWeibull
- MathRandomWeibull
- MathMomentsWeibull
MathCumulativeDistributionWeibull
Berechnet den Wert der Weibull-Verteilung mit den Parametern a und b für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathCumulativeDistributionWeibull(
Berechnet den Wert der Weibull-Verteilung mit den Parametern a und b für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathCumulativeDistributionWeibull(
Berechnet den Wert der Weibull-Verteilung mit den Parametern a und b für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pweibull() in R.
|
bool MathCumulativeDistributionWeibull(
Berechnet den Wert der Weibull-Verteilung mit den Parametern a und b für das Array der Zufallsvariablen x[] Im Fehlerfall retourniert false.
|
bool MathCumulativeDistributionWeibull(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
a
[in] Parameter der Verteilung (scale).
b
[in] Parameter der Verteilung (shape).
tail
[in] Flag der Berechnung, Wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, Wenn log_mode=true, dann wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.