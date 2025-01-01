DokumentationKategorien
Berechnet den Wert der Weibull-Verteilung mit den Parametern a und b für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathCumulativeDistributionWeibull(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen
   const double  a,             // Parameter der Verteilung (shape)
   const double  b,             // Parameter der Verteilung (scale)
   const double  tail,          // Flag der Berechnung, wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet
   const bool    log_mode,      // Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit berechnet
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

double  MathCumulativeDistributionWeibull(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen
   const double  a,             // Parameter der Verteilung (shape)
   const double  b,             // Parameter der Verteilung (scale)
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Weibull-Verteilung mit den Parametern a und b für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pweibull() in R.

bool  MathCumulativeDistributionWeibull(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  a,              // Parameter der Verteilung (shape)
   const double  b,              // Paramerter der Verteilung (scale)
   const double  tail,           // Flag der Berechnung, wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet
   const bool    log_mode,       // Parameter der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit berechnet
#   double&       result[]        // Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion
   );

Berechnet den Wert der Weibull-Verteilung mit den Parametern a und b für das Array der Zufallsvariablen x[] Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathCumulativeDistributionWeibull(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  a,              // Parameter der Verteilung (shape)
   const double  b,              // Paramerter der Verteilung (scale)
#   double&       result[]        // Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion
   );

Parameter

x

[in]  Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in]  Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

a

[in]  Parameter der Verteilung (scale).

b

[in]  Parameter der Verteilung (shape).

tail

[in]  Flag der Berechnung, Wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.

log_mode

[in]  Flag der Logarithmusberechnung, Wenn log_mode=true, dann wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.