Nichtzentrale t-Verteilung 

Berechnet die theoretischen, numerischen Werte der ersten 4 Momente der nichtzentralen Studentschen t-Verteilung mit dem Parameter nu und delta.

double  MathMomentsNoncentralT(
   const double  nu,             // Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
   const double  delta,          // Parameter der Nichtzentralität
   double&       mean,           // Variable des Mittelwerts
   double&       variance,       // Variable der Varianz  
   double&       skewness,       // Variable der Schiefe
   double&       kurtosis,       // Variable der Kurtosis
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Parameter

nu

[in]   Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

delta

[in]   Parameter der Nichtzentralität.

mean

[out]  Variable des Mittelwertes.

variance

[out]  Variable der Varianz.

skewness

[out]  Variable der Schiefe.

kurtosis

[out]  Variable der Kurtosis.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Momente erfolgreich berechnet wurden, sonst false.