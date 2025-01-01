MathMomentsNoncentralT

Berechnet die theoretischen, numerischen Werte der ersten 4 Momente der nichtzentralen Studentschen t-Verteilung mit dem Parameter nu und delta.

double MathMomentsNoncentralT(

const double nu,

const double delta,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Parameter

nu

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

delta

[in] Parameter der Nichtzentralität.

mean

[out] Variable des Mittelwertes.

variance

[out] Variable der Varianz.

skewness

[out] Variable der Schiefe.

kurtosis

[out] Variable der Kurtosis.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Momente erfolgreich berechnet wurden, sonst false.