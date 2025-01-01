- MathProbabilityDensityNoncentralT
- MathCumulativeDistributionNoncentralT
- MathQuantileNoncentralT
- MathRandomNoncentralT
- MathMomentsNoncentralT
MathProbabilityDensityNoncentralT
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nichtzentralen Studentschen t-Verteilung mit den Parametern nu und delta für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathProbabilityDensityNoncentralT(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nichtzentralen Studentschen t-Verteilung mit den Parametern nu und delta für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathProbabilityDensityNoncentralT(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nichtzentralen Studentschen t-Verteilung mit den Parametern nu und delta für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dt() in R.
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralT(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nichtzentralen Studentschen t-Verteilung mit den Parametern nu und delta für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralT(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
nu
[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).
delta
[in] Parameter der Nichtzentralität.
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.