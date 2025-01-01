DokumentationKategorien
MathProbabilityDensityNoncentralT

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nichtzentralen Studentschen t-Verteilung mit den Parametern nu und delta für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathProbabilityDensityNoncentralT(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen
   const double  nu,            // Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
   const double  delta,         // Parameter der Nichtzentralität
   const bool    log_mode,      // Parameter der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte zurückgegeben
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

double  MathProbabilityDensityNoncentralT(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen
   const double  nu,            // Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
   const double  delta,         // Parameter der Nichtzentralität
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nichtzentralen Studentschen t-Verteilung mit den Parametern nu und delta für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dt() in R.

bool  MathProbabilityDensityNoncentralT(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  nu,             // Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
   const double  delta,          // Parameter der Nichtzentralität
   const bool    log_mode,       // Flag der Berechnung des Logarithmus, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet
   double&       result[]        // Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nichtzentralen Studentschen t-Verteilung mit den Parametern nu und delta für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathProbabilityDensityNoncentralT(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  nu,             // Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
   const double  delta,          // Parameter der Nichtzentralität
   double&       result[]        // Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte
   );

Parameter

x

[in]  Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in]  Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

nu

[in]  Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

delta

[in]  Parameter der Nichtzentralität.

log_mode

[in]  Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.