MathCumulativeDistributionNoncentralT

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen t-Verteilung mit den Parametern nu und delta für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralT(

const double x,

const double nu,

const double delta,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionNoncentralT(

const double x,

const double nu,

const double delta,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen t-Verteilung mit den Parametern nu und delta für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pt() in R.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralT(

const double& x[],

const double nu,

const double delta,

const double tail,

const bool log_mode,

# double& result[]

);

bool MathCumulativeDistributionNoncentralT(

const double& x[],

const double nu,

const double delta,

# double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

nu

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

delta

[in] Parameter der Nichtzentralität.

tail

[in] Flag der Berechnung, Wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, Wenn log_mode=true, dann wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.