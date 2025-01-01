MathQuantileNoncentralT

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der nichtzentralen t-Verteilung mit den Parametern nu und delta für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double MathQuantileNoncentralT(

const double probability,

const double nu,

const double delta,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der nichtzentralen t-Verteilung mit den Parametern nu und delta für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double MathQuantileNoncentralT(

const double probability,

const double nu,

const double delta,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der nichtzentralen t-Verteilung mit den Parametern nu und delta für das Array mit Wahrscheinlichkeitswerten probability[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qt() in R.

double MathQuantileNoncentralT(

const double& probability[],

const double nu,

const double delta,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der nichtzentralen t-Verteilung mit den Parametern nu und delta für das Array mit Wahrscheinlichkeitswerten probability[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathQuantileNoncentralT(

const double& probability[],

const double nu,

const double delta,

double& result[]

);

Parameter

probability

[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

nu

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

delta

[in] Parameter der Nichtzentralität.

tail

[in] Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.

log_mode

[in] Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array mit der Werten der Quantile.