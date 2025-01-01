MathProbabilityDensityLogistic

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathProbabilityDensityLogistic(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityLogistic(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dlogis() in R.

bool MathProbabilityDensityLogistic(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathProbabilityDensityLogistic(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

mu

[in] mean Parameter der Verteilung.

sigma

[in] scale Parameter der Verteilung.

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.