MathProbabilityDensityLogistic
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
double MathProbabilityDensityLogistic(
Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dlogis() in R.
bool MathProbabilityDensityLogistic(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
mu
[in] mean Parameter der Verteilung.
sigma
[in] scale Parameter der Verteilung.
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.