DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikLogistische VerteilungMathProbabilityDensityLogistic 

MathProbabilityDensityLogistic

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathProbabilityDensityLogistic(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen
   const double  mu,            // mean Parameter der Verteilung
   const double  sigma,         // scale Parameter der Verteilung
   const bool    log_mode,      // Parameter der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte zurückgegeben
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathProbabilityDensityLogistic(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen
   const double  mu,            // mean Parameter der Verteilung
   const double  sigma,         // scale Parameter der Verteilung
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dlogis() in R.

bool  MathProbabilityDensityLogistic(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  mu,             // mean Parameter der Verteilung
   const double  sigma,          // scale Parameter der Verteilung
   const bool    log_mode,       // Flag der Berechnung des Logarithmus, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet
   double&       result[]        // Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte
   );

Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer logistischen Verteilung mit den Parametern mu und sigma für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathProbabilityDensityLogistic(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  mu,             // mean Parameter der Verteilung
   const double  sigma,          // scale Parameter der Verteilung
   double&       result[]        // Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte
   );

Parameter

x

[in]  Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in]  Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

mu

[in]  mean Parameter der Verteilung.

sigma

[in]  scale Parameter der Verteilung.

log_mode

[in]  Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.