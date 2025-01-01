Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCKeyValuePair<TKey,TValue>Equals KeyValueCloneCompareEqualsHashCode Equals Stellt fest, ob das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar dem angegebenen Paar gleich ist. bool Equals( CKeyValuePair<TKeyTValue>* pair // Paar für den Vergleich ); Parameter *pair [in] Paar für den Vergleich Rückgabewert Gibt true zurück, wenn die Schlüssel-Wert-Paare gleich sind, andernfalls false. Hinweis Zwei Schlüssel-Wert-Paare werden nach dem Schlüssel verglichen. Compare HashCode