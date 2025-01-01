DokumentationKategorien
Stellt fest, ob das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar dem angegebenen Paar gleich ist.

bool Equals(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*  pair     // Paar für den Vergleich
   );

Parameter

*pair

[in]  Paar für den Vergleich

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Schlüssel-Wert-Paare gleich sind, andernfalls false.

Hinweis

Zwei Schlüssel-Wert-Paare werden nach dem Schlüssel verglichen.