DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCKeyValuePair<TKey,TValue>Compare 

Compare

Vergleicht das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Paar.

int Compare(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*  pair     // das Paar für den Vergleich
   );

Parameter

*pair

[in]  Paar für den Vergleich.

Rückgabewert

Gibt die Zahl zurück, die das Verhältnis zwischen dem aktuellen und dem übergebenen Schlüssel-Wert-Paar darstellt:

  • das Ergebnis ist kleiner als Null — das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar ist kleiner als das übergebene Paar
  • das Ergebnis ist gleich Null — das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar ist gleich dem übergebenen Paar
  • das Ergebnis ist größer als Null — das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar ist größer

Hinweis

Zwei Schlüssel-Wert-Paare werden nach dem Schlüssel verglichen.