Vergleicht das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Paar.
int Compare(
Parameter
*pair
[in] Paar für den Vergleich.
Rückgabewert
Gibt die Zahl zurück, die das Verhältnis zwischen dem aktuellen und dem übergebenen Schlüssel-Wert-Paar darstellt:
- das Ergebnis ist kleiner als Null — das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar ist kleiner als das übergebene Paar
- das Ergebnis ist gleich Null — das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar ist gleich dem übergebenen Paar
- das Ergebnis ist größer als Null — das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar ist größer
Hinweis
Zwei Schlüssel-Wert-Paare werden nach dem Schlüssel verglichen.