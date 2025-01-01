Compare

Vergleicht das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Paar.

int Compare(

CKeyValuePair<TKeyTValue>* pair

);

Parameter

*pair

[in] Paar für den Vergleich.

Rückgabewert

Gibt die Zahl zurück, die das Verhältnis zwischen dem aktuellen und dem übergebenen Schlüssel-Wert-Paar darstellt:

das Ergebnis ist kleiner als Null — das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar ist kleiner als das übergebene Paar

das Ergebnis ist gleich Null — das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar ist gleich dem übergebenen Paar

das Ergebnis ist größer als Null — das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar ist größer

Hinweis

Zwei Schlüssel-Wert-Paare werden nach dem Schlüssel verglichen.