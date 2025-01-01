DokumentationKategorien
Verschiebt ein Element aus der angegebenen Array-Position an der angegebenen Verschiebung.

bool  Shift(
   int  pos,       // Position
   int  shift      // Verschiebung
   )

Parameter

pos

[in]  Die Position des verschobenen Elements im Array.

shift

[in]  Verschiebung (ein positiver oder negativer Wert).

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht verschoben werden kann.

Beispiel:

//--- example for CArrayString::Shift(int,int)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- shift element
   if(!array.Shift(10,-5))
     {
      printf("Shift error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }