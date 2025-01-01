SearchLinear

Sucht nach einem Element in einem Array, das gleich dem Muster ist.

int SearchLinear(

string element

) const

Parameter

element

[in] Element-Muster um im Array zu suchen.

Rückgabewert

Die Position des gefundenen Elements beim Erfolg, -1 - wenn kein Element gefunden ist.

Hinweis

Die Suche wird als Reihenfolgezugriff auf Array-Elementen durchgeführt (Linearsuche für unsortierten Arrays).

Beispiel: